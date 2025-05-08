Хомуха - о матче московского "Динамо" и "Спартака": «Динамо» в этом матче отберет очки у "Спартака"

- Личку уволили, и это должно встряхнуть команду. Очень принципиальный соперник, который находится выше в турнирной таблице. Мне кажется, что "Динамо" в этом матче также отберет очки у "Спартака", - сказал Хомуха "Совспорту".
Матч между московским "Динамо" и "Спартаком" состоится 11 мая в 19:30 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". На данный момент бело-голубые занимают пятую строчку в РПЛ с 50 очками, в то время как красно-белые находятся на одну позицию выше и имеют в своем активе на один балл больше.