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Селюк: Станкович специально ведет себя так, чтобы его уволили. Он хочет уйти — это стопроцентно

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал положение дел в «Спартаке» и работу главного тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
«Станкович решил повоевать с судьями, но он проиграет этот бой. Вся эта нервозность сказывается на команде и можно прямо сейчас сказать, что «Спартак» не просто провалил весну, а сделал это с позором. Сейчас всё выглядит так, что Деян не контролирует ситуацию. Может быть, он делает это специально, чтобы его уволили, но то, что Станкович хочет уйти — это стопроцентно. Он просто не держит удар», — заявил Селюк «Матч ТВ».

В четверг, 15 мая, московский «Спартак» уступил на своем поле «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России и выбыл из борьбы за трофей. Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» 1 июля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 40 матчей, одержав 23 победы, 6 раз сыграв вничью и 11 раз потерпев поражение. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 28 туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. До конца чемпионата осталось два тура. Красно-белым предстоят матчи против «Крыльев Советов» и «Химок».

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