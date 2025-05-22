"Мы ежегодно слышим о том, как в России ждут смену чемпиона. Наверное, по-другому быть не может. Команда, которая последние годы всё время побеждает, конечно, вызывает определённые эмоции. Наша работа — добиваться побед для тех людей, которые поддерживают "Зенит", - сказал Семак "Чемпионату".
За тур до конца чемпионата "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего "Краснодара" команда отстает на один балл. В заключительном матче сезона петербуржцы дома сыграют с грозненским "Ахматом". Подопечные Семака шесть лет подряд становятся чемпионами РПЛ.
Семак: ежегодно слышим, что в России ждут смену чемпиона
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на разговоры о желании болельщиков увидеть чемпионство другой команды в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"