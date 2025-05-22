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Фильцов: у Тикнизяна не должно возникнуть с этим проблем при переходе в "Спартак"

Бывший вратарь "Локомотива" Александр Фильцов поделился своим мнением о возможном переходе крайнего защитника "железнодорожников" Наира Тикнизяна в «Спартак».
Фото: ФК "Локомотив"
"Тикнизян относится к качественным футболистам, кто мог бы перейти в "Спартак". Абсолютно не скажется то, что Тикнизян уже играл за ЦСКА и "Локомотив". У нас есть масса футболистов, которые были воспитанниками столичных школ, но прошли через все московские команды. У Тикнизяна не должно возникнуть с этим проблем", - приводит слова Фильцова Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что крайний защитник сборной Армении и московского "Локомотива" Наир Тикнизян был предложен столичному "Спартаку". В текущем сезоне игрок в общей сложности принял участие в 33 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 4 голевые передачи, получил 6 желтых карточек.

Тикнизян выступает за "железнодорожников" с августа 2021 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до лета 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.

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