"Несмотря на опровержения со стороны самого Митрофанова, в "Зените" не исключают его возвращения. Причём в более высоком статусе. При таком раскладе возможно назначение на пост главного тренера Валерия Карпина. У них сложились хорошие отношения. Немаловажно, что Карпин сможет чаще видеться с семьёй. Жена и дети в Таллине, добираться туда из Питера проще", — сообщают источники РИА Новости.
"Зенит" лишился чемпионского титула по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги. В 2025 году петербургский клуб отмечает столетний юбилей. Ранее сообщалось, что председатель правления "Зенита" Александр Медведев покинет свой пост на фоне провального сезона. На его место слухи отправляют генсека РФС Максима Митрофанова, который уже работал в Санкт-Петербурге в статусе генерального директора клуба.
Валерий Карпин весной ушел с поста главного тренера "Ростова", сославшись на желание сосредоточиться на работе в сборной России.
РИА Новости: Карпин может возглавить "Зенит" при одном условии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить "Зенит" в случае прихода в клубное руководство генсека РФС Максима Митрофанова.
Фото: РФС