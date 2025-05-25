Семак: было бы логичнее, если бы в прошлом году "Зенит" проиграл чемпионство, а в этом - выиграл

- Мы набрали такое количество очков, которое в любой другой сезон привело бы нас к чемпионству. В последний раз команда, набравшая 66 очков, не выигрывала чемпионат в 2002 году. Было бы логичнее, если бы в прошлом году мы проиграли чемпионство, а в этом — выиграли.
Вчера, 24 мая, прошли заключительные матчи российской Премьер-лиги в сезоне 2024/2025. "Зенит" крупно обыграл на своем поле грозненский "Ахмат" со счетом 3:0. Команда Сергея Семака набрала 66 очков, но осталась на втором месте в турнирной таблице, так как "Краснодар", который имел преимущество в один балл до начала 30-го тура, также одержал победу. "Быки" разгромили на своем поле московское "Динамо" (3:0) и впервые в своей истории завоевали титул чемпионов России.
Источник: "Чемпионат"