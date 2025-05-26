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Медведев: за брехню про мое увольнение из "Зенита" блогер Карпов получил пожизненный запрет на профессию

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что он покинет петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"За постоянную брехню, в том числе про мое увольнение или уход на пенсию, блогер Карпов получил пожизненный запрет на журналистскую профессию. В пруду, где обитал Карп, барракуды, запущенные Лигой защиты интернета, объели его до костей за рекордное время", - приводит слова Медведева "СЭ".

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что Александр Медведев в связи с неудачным выступлением петербургского "Зенита" в сезоне-2024/25 (команда завоевала серебряные медали чемпионата России и выбыла из Кубка России на стадии финала Пути РПЛ) покинет клуб и отправится на пенсию.

Напомним, Александр Медведев пришёл в "Зенит" в феврале 2019-го года, заняв должность генерального директора. В июня 2023-го года функционер занял пост председателя правления футбольного клуба.

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