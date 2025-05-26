- Евгений Леннорович — наш второй отец. Здоровья Вам и вашей семье! Спасибо за команду, спасибо за помощь, советы, за все наши трофеи, за наш новый дом на Песчанке. И мы будем делать все, чтобы приносить домой новые трофеи, - написал Акинфеев в своем телеграм-канале.
Сегодня Евгению Гинеру исполнилось 65 лет. Он является президентом футбольного клуба ЦСКА с 20 февраля 2001 года. За годы его президентства 6 раз выигрывал звание чемпиона страны, 6 раз становился обладателем Кубка России, в 2005 году первым из российских клубов выиграл Кубок УЕФА.
В сезоне-2024/2025 "армейцы" заняли третье место в РПЛ, а 1 июня сыграют в Суперфинале Кубка России с "Ростовом".
Акинфеев: Гинер - наш второй отец
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил президента красно-синих Евгения Гинера с юбилеем.
Фото: "Чемпионат"