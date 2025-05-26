- У нас есть трансферный комитет. Задачи по игрокам ставятся каждый сезон. Когда-то их получается выполнять, когда-то — нет. Обычные рабочие моменты, - сказал Семак Metaratings.ru.
В сезоне-2024/2025 "Зенит" в первый раз под руководством Сергея Семака не выиграл трофеев. В чемпионате Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые заняли второе место, набрав 66 очков в 30 матчах и уступив на 1 балл "Краснодару".
В Кубке России "Зенит" дошел до финала Пути РПЛ, где в двухматчевом противостоянии проиграл московскому ЦСКА (2:2 общ, 4:3 пен).
Семак: у нас есть трансферный комитет. Задачи по игрокам ставятся каждый сезон
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о возможном усилении сине-бело-голубых летом.
Фото: "Чемпионат"