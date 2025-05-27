«Лучший арбитр — Кирилл Левников. Максимально стабильно и качественно отработал сезон. Судил успешно множество топовых матчей. Классный сезон у Кирилла», — отметил Лапочкин «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Кирилл Левников провел 20 матчей в роли главного арбитра, включая встречи «Спартак» — ЦСКА, «Спартак» — «Локомотив» и «Спартак» — «Краснодар». Еще в 10 играх он работал на VAR. Также был главным судьей на двух матчах Кубка России.
Для сравнения: в прошлом сезоне лучшим судьей по версии судейского департамента РФС был признан Сергей Карасев, а Левников занял второе место.
Кроме того Левников работал главным арбитром в Саудовской Про-Лиге на матче «Аль-Наср» против «Аль-Иттифак».
Лапочкин: Левников — лучший арбитр сезона РПЛ-2024/25
Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин выделил Кирилла Левникова как сильнейшего судью сезона МИР РПЛ-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"