По инсайдера Карпова, руководство во главе с Шамилем Газизовым считает 23-летнего защитника ключевым активом с точки зрения капитализации. Интерес к игроку уже проявляют клубы из Азии, но приоритет — переход в европейский чемпионат.
Аззи стал одним из открытий весенней части сезона в РПЛ. Его выделяют за высокую скорость (11,9 спринтов за матч — лучший показатель среди защитников лиги) и динамичную игру на фланге. По максимальной скорости (34,6 км/ч) он уступил только Мантуану из «Зенита».
Мохамед Аззи присоединился к «Динамо» Махачкала в феврале 2025 года, перейдя из алжирского чемпионата за 200 тысяч евро. С тех пор он успел провести 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 350 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Источник: "Динамо" Махачкала планирует продать Аззи в Европу
В «Динамо» Махачкала рассчитывают на выгодную продажу алжирского латераля Мохамеда Аззи в один из европейских клубов.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала