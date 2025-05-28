Бывший арбитр РПЛ оценил решение Левникова не назначать пенальти в матче "Урал" - "Ахмат"

Бывший российский арбитр Алексей Матюнин в комментарии Rusfootball.info объяснил решение Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота "Ахмата" в стыковом матче с "Уралом".

Фото: ФК "Урал"

— Видимо, руководствовался тем, что: рука стремится к опоре, движение тела естественное, убрать никак не успевал.



Ранее подобные моменты разбирались, и часто их трактовали как "не фол", особенно, если нет явного расширения тела. Кирилл (Левников - прим.), вероятно, счел, что нарушения в таких обстоятельствах нет, и продолжил игру без назначения 11-метрового. Поддержу его решение.



Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

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Ахмат