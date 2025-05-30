"Порту" интересуется трансфером Сперцяна

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян входит в шорт-лист бронзового призера чемпионата Португалии "Порту".

Фото: ФК "Краснодар"

По данным источника, "драконы" рассматривают капитана краснодарцев в качестве кандидата на усиление позиции атакующего хавбека.



Сперцян в минувшем сезоне стал чемпионом РПЛ в составе "Краснодара", проведя 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан еще на один год. Рыночная цена футболиста оценивается в 20 млн евро.