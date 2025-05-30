"Мы приняли решение продлить контракт с Хасанби Биджиевым. Он будет работать с командой в следующем сезоне", - сказал Гаджиев Sport24.
"Динамо" из Махачкалы в дебютном сезоне в Российской Премьер-Лиге заняло 11-е место в турнирной таблице. В 30 турах чемпионата дагестанцы набрали 29 очков.
Ранее появлялась информация об интересе "Динамо" к тренеру "Химок" Магомеду Адиеву.
Биджиев продолжит тренировать "Динамо" Мх в следующем сезоне
Президент махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев сообщил о продлении контракта с главным тренером Хасанби Биджиевым.
Фото: ФК "Динамо" Мх