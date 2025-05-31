— Правда ли, что в «Крыльях Советов» введен некий трансферный бан на покупку игроков?
— Это принцип соблюдения трансферного баланса. Клуб не может потратить средства, не обеспечив их наличие в своем бюджете. Сначала вы должны что?то продать, потом купить. Они могут брать игроков бесплатно. У нас уже была такая практика введения ограничений. И клуб вышел из ситуации, принимая игроков как свободных агентов, без оплаты их трансферов. Мы ограничиваем расходы, не заявленные в бюджете. Пока угроза реализации иска сохраняется, сохраняется контроль за трансферным балансом, — отметил Дьяков «Матч ТВ».
Напомним, что несмотря на проблемы с долгами перед «Ростехом» и сложности с заключением мирового соглашения между сторонами конфликта, все необходимые документы были представлены в РФС. В СМИ были новости, что самарцы подпишут соглашение с Ростехом о реструктуризации долга в 797 млн рублей, клуб будет выплачивать деньги в рассрочку. Это позволит им пройти процедуру лицензирования по апелляции и остаться в элите на следующий сезон.
«Крылья Советов» в сезоне-2024/2025 заняли десятое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 30 сыгранных матчах. 27 мая Игорь Осинькин покинул пост главного тренера самарцев.
РФС ограничил "Крылья Советов" в трансферах: клубу придётся соблюдать жёсткий баланс
Российский футбольный союз ввёл финансовые ограничения для «Крыльев Советов», касающиеся покупок игроков. Об этом сообщил руководитель департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.
Фото: ФК "Крылья Советов"