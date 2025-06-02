"Вчера после игры Егор сказал, что хочет остаться в "Ростове". Может быть, это было на эмоциях… Хотя все решения у него обычно взвешенные. Потому посмотрим. Осталось недолго ждать. К нему большой интерес со стороны других клубов", - цитирует агента "Матч ТВ".
Вчера, 1 июня, "Ростов" уступил ЦСКА в Суперфинале Кубка России со счетом 0:0 (3:4 - пен.).
В минувшем сезоне Егор Голенков провел за южан во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 2,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом истекает в конце 2026 года. Ранее сообщалось, что форвард в летнее трансферное окно может покинуть клуб.
Агент Голенкова: после матча с ЦСКА Егор сказал, что хочет остаться в "Ростове"
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего "Ростова" Егора Голенкова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"