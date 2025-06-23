«Лучшие три игрока минувшего сезона РПЛ? Скорее всего, Джон Кордоба, Станислав Агкацев много внёс для «Краснодара». В остальном - Эсекьель Барко, Манфред Угальде. Угальде хорошо сыграл первую часть сезона, стал лучшим бомбардиром. Алексей Батраков здорово сыграл. Но если выделять тройку, то назову Кордобу, Агкацева и Батракова», - цитирует Аршавина «ТАСС».
В минувшем сезоне Кордоба принял участие в 30 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забив 13 голов. Также на счету 32-летнего колумбийца пять результативных передач.
Агкацев сыграл 34 матча за «быков». А Батраков провел 37 игр за московский «Локомотив», в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.
Аршавин назвал трёх лучших игроков прошедшего сезона РПЛ
Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшими игроками в прошедшем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"