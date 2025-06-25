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Орещук: думал, если берут Ливая, значит, летом из "Спартака" уходит Угальде

Футбольный агент Роман Орещук высказался об игре форвардов московского "Спартака" Ливая Гарсии и Манфреда Угальде.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Ливай Гарсия? На мой взгляд, это хороший форвард, только не понял, куда его хотели ставить при схеме в одного форварда, который много забивает. Куда ставить Ливая? Я думал, что если его берут, значит, летом Угальде уходит. То есть его потихоньку вписывают в состав. Но пока есть вопросы - это два качественных форварда, но вместе они играть не могут, мешают друг другу", - заявил Орещук.

Ливай Гарсия перебрался в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 18,7 миллиона евро. В первых 15 матчах за клуб в РПЛ и Кубке России форвард сборной Тринидада и Тобаго отметился тремя голами.

Угальде стал лучшим бомбардиром "Спартака" в сезоне 2024/2025, забив 17 голов и оформив 5 результативных передач в 29 матчах РПЛ. Зимой сообщалось об интересе к коста-риканскому форварду из Европы. В частности, Угальде связывали с возможным переходом в "Монако".

Источник: "РБ Спорт"

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