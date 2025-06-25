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Учредитель "Акрона" - о трансферах: в составе появятся пять-семь новых фамилий

Учредитель «Акрона» Павел Морозов рассказал, что летом тольяттинский клуб подпишет минимум 5-7 новых игроков.
Фото: ФК "Акрон"
«Трансферная кампания идёт, мы точечно подходим к подбору игроков. Задача усилиться есть, поэтому трансферы будут. Бюджет на них есть. Нам все линии нужно усилить. Думаю, в составе появятся пять-семь новых фамилий. И это как минимум», - цитирует Морозова «Матч ТВ».

По итогам сезона-2024/25 «Акрон» занял девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Ранее стало известно, что в первом туре предстоящего сезона тольяттинский клуб сыграет с «Крыльями Советов».

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