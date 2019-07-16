Красавчик Кварацхелия и бодрый питерский новичок. Сборная лучших игроков 1-го тура

Первым среди вратарей оказался выручавший в первом тайме Максименко из тоскливого «Спартака», а в нападении – сделавшие результат герои Самары и Ростова-на-Дону.Странно, конечно, что одним из лучших игроков явного фаворита встречи оказывается вратарь, но что поделать. Если бы не игра Максименко в первом тайме, никакой победный гол Жиго, скорее всего, не состоялся бы.Александр удачным началом опять выдвинул серьёзный вопрос: может, Гильерме, которого ещё целый сезон будут освистывать болельщики, «красно-белым» всё-таки не нужен?Дебютант питерской команды отдал две передачи под удар (больше только у Дриусси) и начал первую результативную атаку в матче своевременным пасом в касание. Насчёт целесообразности этого трансфера были сомнения, но в первом же матче Дуглас показал, что потенциал у него замечательный.Да, единственный пропущенный гол пришёл после неудачного отбора, но ставить его в вину защитнику, учитывая игру Лунёва, не повернется язык. В любом случае над игрой в разрушении ориентированному на атаку игроку ещё предстоит поработать.Как и прошлым летом, Жиго забил гол в первом туре и принёс команде победу. Главное, чтобы дальше сезон не складывался, как это было год назад: потому что тогда защитник получил травму и пропустил большую часть года.



А пока - два успешных отбора при двух попытка, два перехвата и три выноса.



Максим Карпов, «Крылья Советов»



Удачно блокировал (3 раза) и замечательно вёл единоборства. Совершил четыре перехвата и три выноса. Не сказать, что тот же Бурлак был хуже, но в случае с Карповым подкупает, что до этой игры большинство о защитнике ничего и не слышало. Гончаренко по ходу матча вполне мог задуматься, что вместо Васина ему прекрасно бы подошёл этот ещё молодой игрок центра обороны.



Бернард Бериша, «Ахмат»



Сделал матч против Краснодара. Заработал пенальти и сам же его не забил, но после всё-таки открыл счёт. Наиграл ещё и на голевую передачу, но Мбенг упорно порол возможности, которые ему предоставлял партнёр.



Эрик Бикфалви, «Урал»



То, что с главной звездой футбольного Екатеринбурга не зря продлили контракт, стало понятно уже по первой игре чемпионата. Бикфалви сделал дубль, стал самым забивающим игроком за последние три года, если говорить об игре головой, и MVP конкретной встречи.



Алексей Миранчук, «Локомотив»



У железнодорожников были хорошие моменты в первом тайме. Два железных - пенальти и де-факто выход один на один - запорол Антон Миранчук. Но его брат провёл куда более удачную игру: после перерыва Алексей отлично положил со штрафного.







И да, этот гол нельзя было засчитывать по новым правилам. Но какие претензии к Алексею?



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Мигель Кардозу, «Динамо»



- Привезли всяких Кардоз, - говорил председатель попечительского совета общества «Динамо» Степашин минувшей весной, комментируя работу в клубе Романа Широкова. Первое время у полузащитника действительно получалось не очень, но ближе к финишу Мигель начал собирать всё более комплиментарные отзывы.



Новый сезон Кардозу начал с отличного гола в тульские ворота. И пусть он не стал победным - открытие для чемпионата получилось очень симпатичным. Оказывается, кое-что хорошее после себя скандальный Широков всё-таки оставил.



Хвича Кварацхелия, «Рубин»



Игрока, который бросил Локомотив в межсезонье, в Черкизово встречали свистом, когда он выходил на замену в середине второго тайма. Хчива не стал обращать внимание: забил отличный мяч, благодаря которому Казань ушла от поражения, не стал праздновать, а после финального свистка пошёл аплодировать фанатской трибуне Локо.



Хвича и Денисов подошли к фансектору после матча #ЛокоРубин pic.twitter.com/Xv7pOYHnmH — Руслан Абушкин (@abushkin) July 15, 2019

Разве не красавчик?Сделал игру против ЦСКА , а из Васина - одного из символов цирковых представлений. Сначала забил с игры, потом заработал пенальти и сам же его реализовал. Прошлогодняя побывка в Красноярске благотворно сказалась на карьере молодого форварда.Если продолжит в таком духе, скоро пойдут разговоры о сборной. Как иначе? В отдельно взятой игре он просто затмил Чалова, которого активно сватают в топ-лиги.



Алексей Ионов, «Ростов»



Нападающий донского клуба удивляет всё больше. После буйной молодости многие на этом футболисте поставили крест, но Ионов взял и раскрылся к тридцати - и теперь делает результат в составе Ростова.



В игре против Оренбурга он отдал голевую, а потом закосплеил уже закончившего Роббена: прошёлся по правому флангу, свалился в центре и зарядил в дальнюю девятку. Столько классных голов было забито в этом туре!



