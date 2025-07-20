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Агент Карраскаля прокомментировал переговоры по переходу футболиста во "Фламенго"

Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Хорхе Карраскаля, рассказал о переговорах с "Фламенго".
Фото: ФК "Динамо"
"Клубы до сих пор работают над документацией. Сделка еще не завершена", - цитирует Лопеса "СЭ".

Напомним, что полузащитник московского "Динамо" Хорхе Карраскаля не попал в заявку на матч 1 тура РПЛ с "Балтикой" (1:1), футболист наблюдал за встречей с трибун. Сообщалось, что в ближайшее время колумбиец перейдет в бразильский "Фламенго".

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