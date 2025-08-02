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Раков: я сам захотел уйти в аренду из "Локомотива"

Нападающий Вадим Раков рассказал, что сам инициировал переход в «Крылья Советов» для получения игровой практики.
Фото: ФК "Крылья Советов"
«Я сам захотел уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени. «Локомотив» пошёл навстречу. Всё решилось достаточно быстро. Поговорил с родными — все тоже были за», — заявил Раков «Чемпионату».

Права на 20-летнего форварда принадлежат «Локомотиву». Летом он перешёл в самарский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26. В первых двух турах РПЛ Раков забил два гола и входит в число лучших бомбардиров чемпионата.

Контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость нападающего составляет 1,2 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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