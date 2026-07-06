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Ташуев оценил шансы Месси сыграть на чемпионате мира - 2030

Сергей Ташуев считает маловероятным, что Лионель Месси сможет сыграть на мундиале в 2030 году.
Фото: Getty Images
По словам специалиста, сейчас важнее говорить о том, что Месси показывает на поле на нынешнем турнире.

- Сможет ли он сыграть на следующем чемпионате мира - это уже другая составляющая. Мы сейчас говорим о том, что сегодня творится на поле. 43 года - слишком большой возраст, чтобы играть. Месси не железный, как бы то ни было, - цитирует Ташуева "Чемпионат".

На ЧМ-2026 форвард стал лучшим бомбардиром в истории турнира - сейчас на его счету 20 голов. Его команда в 1/8 финала сыграет против Египта.

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