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Симоне Индзаги: "Милан" всегда остается командой топ-уровня

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги поделился мнением по поводу предстоящего матча своей команды против "Милана" в рамках двадцать четвертого тура чемпионата Италии.

"Мы знаем, что нам предстоит матч против сильной команды. Несмотря на отсутствие некоторых важных игроков, "Милан" всегда остается командой топ-уровня. Мы полны решимости и готовы продолжать свою победную серию. Нам надо забыть победы над "Интером" и "Пескарой" и сосредоточиться на новом матче", - цитирует Индзаги Football Italia.
Теги: Индзаги Милан Лацио
Сегодня, 21:23
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