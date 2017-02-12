Симоне Индзаги: "Милан" всегда остается командой топ-уровня

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги поделился мнением по поводу предстоящего матча своей команды против "Милана" в рамках двадцать четвертого тура чемпионата Италии.



"Мы знаем, что нам предстоит матч против сильной команды. Несмотря на отсутствие некоторых важных игроков, "Милан" всегда остается командой топ-уровня. Мы полны решимости и готовы продолжать свою победную серию. Нам надо забыть победы над "Интером" и "Пескарой" и сосредоточиться на новом матче", - цитирует Индзаги Football Italia.