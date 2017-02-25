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Павел Гусев: конечно, приятно выиграть Кубок ФНЛ

Главный тренер "Факела" Павел Гусев поделился впечатлениями от победы своей команды в Кубке ФНЛ. В финале воронежцы обыграли "Чертаново" (1:0).

"Во-первых, хотелось бы поздравить наших преданных болельщиков. Огромное спасибо футболистам за то, что они показали характер. Было немного сложно, поскольку "Чертаново" - молодая и очень амбициозная команда. Хочу их поблагодарить за качественную игру. Это была истинно финальная игра. Эта победа создаст хороший эмоциональный фон при подготовке к возобновлению сезона в ФНЛ.

Конечно, приятно выиграть Кубок ФНЛ. Это официальное соревнование, которое великолепно организовано. Я общаюсь со своими коллегами, и все очень довольны. Огромное спасибо руководству, сотрудникам ФНЛ, лично Игорю Ефремову. У нас виден состав, близкий к оптимальному. Оставшиеся две недели поработаем - и возобновим сезон во всеоружии", - цитирует Гусев официальный сайт ФНЛ.
Теги: Факел
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