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Александр Кержаков: нравится должность спортивного директора, импонирует работа Мончи в "Севилье"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает работу Рамона Мончи в качестве спортивного директора "Севильи" образцовой на этой должности.

"Мне всегда очень нравилась должность спортивного директора. Я понимаю весь процесс, мне интересно наблюдать за игроками, за развитием академии, выстраивать систему взаимоотношений между руководством, игроками и другими структурами. Очень много нюансов, которые мне очень интересны.

В свое время я общался с Мончи, это один из сильнейших спортивных директоров, его работа мне очень импонирует. Это человек, который является примером настоящего спортивного директора. Он очень хорошо выстроил селекционный отдел, очень хорошо видит игроков. Мончи всегда знает, кого брать, с ним советуется тренер", - цитирует Кержакова ТАСС.

Мончи работает в "Севилье" с 2000 года. За это время клуб пять раз выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы, дважды победил в Кубке Испании и один раз - в Суперкубке Испании.
Теги: Кержаков Севилья
Сегодня, 12:21
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№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ему видимо все равно где палить по воробьям,хоть на поле,хоть в кабинете
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:38) #
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Классно сказал, толь ко слово СПОРТИВНЫЙ МОЖНО ВЫКИНУТЬ- ДИРЕКТОРОМ ХОЧУ БЫТЬ- ДИРЕКТОР А НЕ ПОШЁЛ ЛИ ТЫ НА .... ДИРЕКТОР, ОНИ С НОВЫМ ТЕСТЕМ ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДЫ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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