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Геннадий Орлов: В «Зените» все позиции проблемные
Подведение итогов европейской кампании «Зенита», усиление питерцев и «Спартака» в трансферное окно, шансы Андрея Аршавина поехать на чемпионат мира, схожесть Миранчука с Сычевым, будущее Сергея Семака в Уфе – об этом и многом другом поговорил с легендой комментаторского цеха Геннадием Орловым корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский во время проходившего в Уфе кубка РФПЛ по киберфутболу.
– Геннадий Сергеевич, за эти пару дней, наверное, уже составили мнение о киберфутболе?
– Я досконально здесь изучил киберфутбол, понял, что это прекрасное подспорье футболу, это пропаганда футбола. Я всю жизнь свою журналистскую занимаюсь тем, что пропагандирую футбол, я рад, что много молодых людей через компьютерный футбол приобщаются к настоящему. Никакого курева, никакого пьянства – это тоже многое значит. Это здоровая атмосфера, социальная программа, сколько людей сейчас смотрит! Но стоит предупредить, подобные мероприятия не должны проводиться параллельно с чемпионатом России. Потому что в киберфутболе игроки намного профессиональнее и лучше. Сергей Богданович вчера мне говорит, это моя мечта, чтобы в команде были такие исполнители. На самом деле очень хорошая идея, надо продолжать развивать, это сближает.
– Известно, что вы являетесь одним из инициаторов приглашения Сергея Семака в Уфу. Расскажите, как это происходило?
– Я же много с «Зенитом» летал и видел, что он прекрасно готов к тренерской деятельности. Летом у него уже категория «Pro»будет, помните же, он работал пару матчей с «Зенитом» и проявил себя, на мой взгляд, очень профессионально. Он очень авторитетен как среди футболистов, так и тренеров. Самое главное в том, что он не гонится за рублем, он понимает, что надо нарабатывать авторитет тренера. Когда в «Уфе» освобождалось место, когда стало понятно, что Гончаренко уедет, я сам подумал, что Сергей Богданович подойдет этому клубу. Ведь «Уфа» – это дерзкий клуб 21 века, у нас две команды 21 века – «Краснодар» и «Уфа».
– Уже есть предположения, чем «Уфа» Сергея Семака будет отличаться от «Уфы» Виктора Гончаренко?
– Конечно, другой тренер, но, во всяком случае, Сергей Богданович ничего не ломает, ничего не придумывает. Пока что рано говорить, что он тренер, достигший успеха, нужны титулы, но сам понимает, что результат первичен. Он не стал менять ту концепцию игры, которая была у Гончаренко, но! Неплохо укрепились за счет авторитета, вот один только пример с Беленовым. Его хотел другой клуб взять, причем там были лучше деньги, но его уговорил, именно из-за личности Семака игрок идет к тренеру. Это очень важное подспорье для «Уфы» на будущее. Шамиль Газизов, генеральный директор, ищущий человек, неслучайно именно здесь пригласили первого киберфутболиста и великолепно все организовали. Он хочет развиваться по разным направлениям. Я много с ним разговаривал и когда я предложил Семака, представил доводы, то быстро все получилось. Семак же вообще от меня узнал! Когда я разговаривал с Газизовым, то Шамиль говорит, что нам это нравится, а я отвечаю: «Подождите, я еще с Сергеем не разговаривал». Хорошо, что все так вышло.
– Шамиль Газизов рассказывал, что рассматривалась возможность приобретения игроков «Зенита», но это не Кержаков и Рязанцев..
– Не надо, думаю, и Гончаренко никого бы не приглашал из тех, кому уже за 30 и кто отыграл свои лучшие годы. У «Уфы» есть такие игроки: Засеев, Аликин, которые являются мощным костяком, ветеранами, которые нужны в каждой команде. Должно быть сочетание опыта, среднего возраста и молодых. Конечно, Сергей Богданович делает упор на последних. Для «Уфы» может быть жаль, что ушел Лунев, начавший здесь свою карьеру. Но у «Уфы» сейчас есть игрок, которого в АПЛ просматривают. У клуба есть связь даже с АПЛ! Кто последним туда уехал? Аршавин и Зинченко. Все-таки сейчас несколько очков до еврозоны, тем более, должна быть цель, надо бороться. Есть Пуцко, московский «Спартак». Побывал на тренировке, увидел, это пополнение, Пауревич возвратился, Йокич пришел, и когда они все наберут форму. Пять игроков качественных пришло, потому «Уфа» имеет хороший шанс перед игрой с «Анжи», а почему не думать о победе в кубке?
– Говоря об «Анжи», что ожидает команду после второй перестройки?
– Мало радостного, тоже слежу за клубом этим. Когда услышал, что новый владелец собрался играть на стадионе «Динамо» в Махачкале. Понимаю, что не надо платить за аренду того стадиона, но это будет удар, если они уйдут на другой стадион, это не надо делать, это принижает планку притязаний клуба. У «Анжи» очень сложный период, надо выжить.
– На прошлой неделе «Зенит» закончил выступления в Европе. Какую оценку можете поставить еврокубковой кампании?
– Это ужасно, что «Зенит» вылетел! Мне кажется, что не было человека, который бы не убедился в том, что «Зенит» разбазарил, растранжирил свои моменты. Состав «Зенита» позволял пройти довольно среднюю по европейским понятиям команду «Андерлехт». Это же не «Манчестер Юнайтед», не «Рома», не «Ростов», которые принимают участие в этом турнире. Это ошибка тренерского штаба.
– В среде болельщиков можно встретить мнение, что если команда не догонит «Спартак», то Луческу должен быть отправлен в отставку. Как к этому относитесь?
– Это должно быть решение клуба, никак не отношусь, надо решать тем, кто нанимал его на работу. Я всегда поддерживаю тренера, я знаю, какой это горький хлеб, это неблагодарный хлеб. Надо относиться очень сдержанно, как и к уходу футболистов. Уход – это очень сложный психологический процесс. Хочу пожелать относиться пободрее, и к тренерам, которых увольняют, и к игрокам, которые заканчивают играть.
– Как оцените траснферную кампанию питерского клуба?
– Довольно средние игроки. Ивановичу нужно пробиться в основной состав. Конечно, когда возвратит свои кондиции, будет ведущим игроком, для этого и был приглашен, но пока он не помог «Зениту».
– Какая позиция, на ваш взгляд, самая проблемная в «Зените»?
– Да все (улыбается), у «Зенита» все проблемные. Взяли Лунева для создания конкуренции Лодыгину, чтобы он требовательнее относился и к тренировочному процессу, и к игре. В обороне позиция центрального защитника не решена. Я сам в интервью не раз говорил, что главное укрепить центральную ось, ее не укрепили, значит, эта проблема остается. И нападающие тоже. Шатов по каким-то причинам не является основным игроком, а он был в сборной России, ведущий игрок и в «Зените». Что-то произошло, надо в этом разбираться.
– А как вам приобретения «Спартака»?
– Ну посмотрим, они взяли тех, кого хотели. Не сказал бы, что взяли выдающихся игроков, довольно сдержанные приобретения. Если они Боккетти оставили, игрок, из-за которого «Спартак» много пропускал, он что, переучиваться будет? Но они его оставили. У «Спартака» свои проблемы, могут терять очки, есть еще ЦСКА, «Краснодар», «Ростов». Вот «Амкар» попробуй обыграй! Вот для «Зенита» самая большая проблема – ЦСКА и «Амкар» на выезде, нельзя терять очки. Сейчас «Краснодар» принимает «Спартак», москвичам тоже нельзя терять, но «Краснодар» же набирает ход, он сыграл два хороших матча.
– Ростов играет в Лиге Европы с «МЮ». Шансы есть?
– Конечно, есть. Они сейчас на шестом месте, это не «Челси» же, у них проблемы в игре, у них бывают игры провальные. Ростов – команда боевая, вообще ставлю 50 на 50.
– Возможно ли, что во второй половине сезона кто-то из середняков выстрелит?
– Вот видите, где смена тренеров произошла – в «Уфе» и «Анжи». Интересно, как они под руководством новых тренеров покажут себя.
– Уже можно утверждать, что «Томь» одной ногой в ФНЛ?
– К сожалению, да. Они никого не могут пригласить, свои очки отберут, но чтобы вырваться из этой зоны, это очень сложно.
– Не кажется, что в последнее время «Краснодар» топчется на месте?
– «Краснодар» поменял игру, при Шалимове они стали иначе играть. Шалимов делает акцент на обороне, это правильно, потому что любая игра начинается с защиты. Мне кажется, что ее могут прибавить Перейра, Вандерсон, неизвестно как Измайлов себя поведет. Но и свои проблемы у «Краснодара» есть, все-таки идет перестройка.
– Какой результат сборной вас устроит в ближайшие полтора года?
– Рано говорить, будет зависеть от тех кандидатов, которые будут выбраны, от их формы, будет сбор. Мне понравилась фраза «Станислава Черчесова: «Я за всеми игроками слежу, даже если Аршавин будет здорово играть и равных ему не будет в сборной России, то я его позову на последний сбор перед чемпионатом мира. Он будет выбирать из лучших. Меня пугает ситуация с Миранчуком, парень думает неизвестно о чем, все эти его агенты, так потерял футбол Сычева. Агенты заводят игроков не в ту сторону. Он сейчас между клубами мечется, вот оно пагубное влияние агентской деятельности.
Иван Уральский. Rusfootball.info
– Геннадий Сергеевич, за эти пару дней, наверное, уже составили мнение о киберфутболе?
– Я досконально здесь изучил киберфутбол, понял, что это прекрасное подспорье футболу, это пропаганда футбола. Я всю жизнь свою журналистскую занимаюсь тем, что пропагандирую футбол, я рад, что много молодых людей через компьютерный футбол приобщаются к настоящему. Никакого курева, никакого пьянства – это тоже многое значит. Это здоровая атмосфера, социальная программа, сколько людей сейчас смотрит! Но стоит предупредить, подобные мероприятия не должны проводиться параллельно с чемпионатом России. Потому что в киберфутболе игроки намного профессиональнее и лучше. Сергей Богданович вчера мне говорит, это моя мечта, чтобы в команде были такие исполнители. На самом деле очень хорошая идея, надо продолжать развивать, это сближает.
– Известно, что вы являетесь одним из инициаторов приглашения Сергея Семака в Уфу. Расскажите, как это происходило?
– Я же много с «Зенитом» летал и видел, что он прекрасно готов к тренерской деятельности. Летом у него уже категория «Pro»будет, помните же, он работал пару матчей с «Зенитом» и проявил себя, на мой взгляд, очень профессионально. Он очень авторитетен как среди футболистов, так и тренеров. Самое главное в том, что он не гонится за рублем, он понимает, что надо нарабатывать авторитет тренера. Когда в «Уфе» освобождалось место, когда стало понятно, что Гончаренко уедет, я сам подумал, что Сергей Богданович подойдет этому клубу. Ведь «Уфа» – это дерзкий клуб 21 века, у нас две команды 21 века – «Краснодар» и «Уфа».
– Уже есть предположения, чем «Уфа» Сергея Семака будет отличаться от «Уфы» Виктора Гончаренко?
– Конечно, другой тренер, но, во всяком случае, Сергей Богданович ничего не ломает, ничего не придумывает. Пока что рано говорить, что он тренер, достигший успеха, нужны титулы, но сам понимает, что результат первичен. Он не стал менять ту концепцию игры, которая была у Гончаренко, но! Неплохо укрепились за счет авторитета, вот один только пример с Беленовым. Его хотел другой клуб взять, причем там были лучше деньги, но его уговорил, именно из-за личности Семака игрок идет к тренеру. Это очень важное подспорье для «Уфы» на будущее. Шамиль Газизов, генеральный директор, ищущий человек, неслучайно именно здесь пригласили первого киберфутболиста и великолепно все организовали. Он хочет развиваться по разным направлениям. Я много с ним разговаривал и когда я предложил Семака, представил доводы, то быстро все получилось. Семак же вообще от меня узнал! Когда я разговаривал с Газизовым, то Шамиль говорит, что нам это нравится, а я отвечаю: «Подождите, я еще с Сергеем не разговаривал». Хорошо, что все так вышло.
Вылет «Зенита» - ошибка тренерского штаба
– Шамиль Газизов рассказывал, что рассматривалась возможность приобретения игроков «Зенита», но это не Кержаков и Рязанцев..
– Не надо, думаю, и Гончаренко никого бы не приглашал из тех, кому уже за 30 и кто отыграл свои лучшие годы. У «Уфы» есть такие игроки: Засеев, Аликин, которые являются мощным костяком, ветеранами, которые нужны в каждой команде. Должно быть сочетание опыта, среднего возраста и молодых. Конечно, Сергей Богданович делает упор на последних. Для «Уфы» может быть жаль, что ушел Лунев, начавший здесь свою карьеру. Но у «Уфы» сейчас есть игрок, которого в АПЛ просматривают. У клуба есть связь даже с АПЛ! Кто последним туда уехал? Аршавин и Зинченко. Все-таки сейчас несколько очков до еврозоны, тем более, должна быть цель, надо бороться. Есть Пуцко, московский «Спартак». Побывал на тренировке, увидел, это пополнение, Пауревич возвратился, Йокич пришел, и когда они все наберут форму. Пять игроков качественных пришло, потому «Уфа» имеет хороший шанс перед игрой с «Анжи», а почему не думать о победе в кубке?
– Говоря об «Анжи», что ожидает команду после второй перестройки?
– Мало радостного, тоже слежу за клубом этим. Когда услышал, что новый владелец собрался играть на стадионе «Динамо» в Махачкале. Понимаю, что не надо платить за аренду того стадиона, но это будет удар, если они уйдут на другой стадион, это не надо делать, это принижает планку притязаний клуба. У «Анжи» очень сложный период, надо выжить.
– На прошлой неделе «Зенит» закончил выступления в Европе. Какую оценку можете поставить еврокубковой кампании?
– Это ужасно, что «Зенит» вылетел! Мне кажется, что не было человека, который бы не убедился в том, что «Зенит» разбазарил, растранжирил свои моменты. Состав «Зенита» позволял пройти довольно среднюю по европейским понятиям команду «Андерлехт». Это же не «Манчестер Юнайтед», не «Рома», не «Ростов», которые принимают участие в этом турнире. Это ошибка тренерского штаба.
– В среде болельщиков можно встретить мнение, что если команда не догонит «Спартак», то Луческу должен быть отправлен в отставку. Как к этому относитесь?
– Это должно быть решение клуба, никак не отношусь, надо решать тем, кто нанимал его на работу. Я всегда поддерживаю тренера, я знаю, какой это горький хлеб, это неблагодарный хлеб. Надо относиться очень сдержанно, как и к уходу футболистов. Уход – это очень сложный психологический процесс. Хочу пожелать относиться пободрее, и к тренерам, которых увольняют, и к игрокам, которые заканчивают играть.
Приобретения «Зенита» и «Спартак» довольно средние
– Как оцените траснферную кампанию питерского клуба?
– Довольно средние игроки. Ивановичу нужно пробиться в основной состав. Конечно, когда возвратит свои кондиции, будет ведущим игроком, для этого и был приглашен, но пока он не помог «Зениту».
– Какая позиция, на ваш взгляд, самая проблемная в «Зените»?
– Да все (улыбается), у «Зенита» все проблемные. Взяли Лунева для создания конкуренции Лодыгину, чтобы он требовательнее относился и к тренировочному процессу, и к игре. В обороне позиция центрального защитника не решена. Я сам в интервью не раз говорил, что главное укрепить центральную ось, ее не укрепили, значит, эта проблема остается. И нападающие тоже. Шатов по каким-то причинам не является основным игроком, а он был в сборной России, ведущий игрок и в «Зените». Что-то произошло, надо в этом разбираться.
– А как вам приобретения «Спартака»?
– Ну посмотрим, они взяли тех, кого хотели. Не сказал бы, что взяли выдающихся игроков, довольно сдержанные приобретения. Если они Боккетти оставили, игрок, из-за которого «Спартак» много пропускал, он что, переучиваться будет? Но они его оставили. У «Спартака» свои проблемы, могут терять очки, есть еще ЦСКА, «Краснодар», «Ростов». Вот «Амкар» попробуй обыграй! Вот для «Зенита» самая большая проблема – ЦСКА и «Амкар» на выезде, нельзя терять очки. Сейчас «Краснодар» принимает «Спартак», москвичам тоже нельзя терять, но «Краснодар» же набирает ход, он сыграл два хороших матча.
Шансы «Ростова» в противостоянии с Манчестером – 50 на 50
– Ростов играет в Лиге Европы с «МЮ». Шансы есть?
– Конечно, есть. Они сейчас на шестом месте, это не «Челси» же, у них проблемы в игре, у них бывают игры провальные. Ростов – команда боевая, вообще ставлю 50 на 50.
– Возможно ли, что во второй половине сезона кто-то из середняков выстрелит?
– Вот видите, где смена тренеров произошла – в «Уфе» и «Анжи». Интересно, как они под руководством новых тренеров покажут себя.
– Уже можно утверждать, что «Томь» одной ногой в ФНЛ?
– К сожалению, да. Они никого не могут пригласить, свои очки отберут, но чтобы вырваться из этой зоны, это очень сложно.
Миранчук идет по пути Сычева
– Не кажется, что в последнее время «Краснодар» топчется на месте?
– «Краснодар» поменял игру, при Шалимове они стали иначе играть. Шалимов делает акцент на обороне, это правильно, потому что любая игра начинается с защиты. Мне кажется, что ее могут прибавить Перейра, Вандерсон, неизвестно как Измайлов себя поведет. Но и свои проблемы у «Краснодара» есть, все-таки идет перестройка.
– Какой результат сборной вас устроит в ближайшие полтора года?
– Рано говорить, будет зависеть от тех кандидатов, которые будут выбраны, от их формы, будет сбор. Мне понравилась фраза «Станислава Черчесова: «Я за всеми игроками слежу, даже если Аршавин будет здорово играть и равных ему не будет в сборной России, то я его позову на последний сбор перед чемпионатом мира. Он будет выбирать из лучших. Меня пугает ситуация с Миранчуком, парень думает неизвестно о чем, все эти его агенты, так потерял футбол Сычева. Агенты заводят игроков не в ту сторону. Он сейчас между клубами мечется, вот оно пагубное влияние агентской деятельности.
Иван Уральский. Rusfootball.info
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