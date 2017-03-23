Станислав Черчесов: Смолов точно не сыграет с Кот'Д-Ивуаром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форвард Федор Смолов из-за повреждения не сыграет в товарищеской встрече против Кот'Д-Ивуара.



- Сможет ли сыграть Федор Смолов?



- Он играть точно не будет. Он присутствует на всех наших теориях, потому что должен слышать, о чём мы говорим. Понятно, что он один из ведущих наших футболистов. Хотелось бы иметь его уже не виртуально, а реально", - сказал Черчесов.



Rusfootball.info