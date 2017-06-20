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Олег Веретенников: в 2015-м "Ротор" искусственно убили

Бывший нападающий "Ротора" Олег Веретенников заявил, что не нужно было закрывать команду в 2015 году.

– "Ротор" недавно возглавил Валерий Есипов. Вас не звали?

– Меня даже не могут рассматривать как кандидата. После того, как со мной здесь обошлись... Теперь в Волгограде думают, что я человек не из их круга. Имею в виду людей, которые руководят областью и футболом в частности.

– Не может быть и речи о возвращении?

– Думаю, не может.

– Вы для себя тоже сожгли мосты?

– Если позовут, готов встречаться и обсуждать. Но смысл об этом говорить, когда ничего нет? Я лишь могу повторить еще раз – и никто меня не переубедит – закрывать команду два года назад не нужно было! Я тогда сказал бывшему вице-губернатору Галушкину: "Давайте договоримся с ребятами, выплатим им 50 процентов от долга по зарплате и будем спокойно выступать во второй лиге".

Ничего страшного не произошло бы. Получился бы переходный сезон, подрастали футболисты 1995 и 1996 годов рождения, через время они представляли бы определенную силу. Меня не послушали. Поколение потеряли, ребята разъехались по другим регионам. Город лишился профессионального футбола на несколько лет. Искусственно убили клуб.

СЭ
Теги: Веретенников Ротор
Сегодня, 09:35
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№1 Написал: NoRotten (Сегодня, 10:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да Ротор и до этого так же убивали, когда он в вышке был. Губер. с-скотина. Такой клуб грохнуть! Причем в регионе, где сам бог велел мяч катать!


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Гнилой город, гнилые игроки, гнилая команда(с)
Регистрация: 20.06.2017
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