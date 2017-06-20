Олег Веретенников: в 2015-м "Ротор" искусственно убили

Бывший нападающий "Ротора" Олег Веретенников заявил, что не нужно было закрывать команду в 2015 году.– Меня даже не могут рассматривать как кандидата. После того, как со мной здесь обошлись... Теперь в Волгограде думают, что я человек не из их круга. Имею в виду людей, которые руководят областью и футболом в частности.– Думаю, не может.– Если позовут, готов встречаться и обсуждать. Но смысл об этом говорить, когда ничего нет? Я лишь могу повторить еще раз – и никто меня не переубедит – закрывать команду два года назад не нужно было! Я тогда сказал бывшему вице-губернатору Галушкину: "Давайте договоримся с ребятами, выплатим им 50 процентов от долга по зарплате и будем спокойно выступать во второй лиге".Ничего страшного не произошло бы. Получился бы переходный сезон, подрастали футболисты 1995 и 1996 годов рождения, через время они представляли бы определенную силу. Меня не послушали. Поколение потеряли, ребята разъехались по другим регионам. Город лишился профессионального футбола на несколько лет. Искусственно убили клуб.