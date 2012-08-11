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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Кельн" решил не опротестовывать результат матча с дортмундской "Боруссией"
"Кельн" решил не опротестовывать результат матча 4-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (0:5) из-за спорного судейства, сообщает пресс-служба.
Напомним, что ранее "козлы" просили назначить переигровку матча из-за несогласия с решениями арбитра в частности при втором взятии ворот дортмундцами, когда главный арбитр засчитал гол "Боруссии", хотя раньше дал свисток о нарушении правил.
Напомним, что ранее "козлы" просили назначить переигровку матча из-за несогласия с решениями арбитра в частности при втором взятии ворот дортмундцами, когда главный арбитр засчитал гол "Боруссии", хотя раньше дал свисток о нарушении правил.
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