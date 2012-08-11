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"Кельн" решил не опротестовывать результат матча с дортмундской "Боруссией"

"Кельн" решил не опротестовывать результат матча 4-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (0:5) из-за спорного судейства, сообщает пресс-служба.

Напомним, что ранее "козлы" просили назначить переигровку матча из-за несогласия с решениями арбитра в частности при втором взятии ворот дортмундцами, когда главный арбитр засчитал гол "Боруссии", хотя раньше дал свисток о нарушении правил.
Теги: Кельн Боруссия Д
Сегодня, 17:30
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№1 Написал: papont СП-б (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Козлы - они такие! То будем, то не будем smile


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
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