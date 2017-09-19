Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:23
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
16:15
Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (13)
Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (13)
11:49
Сборная лучших игроков 10-го тура (4)
Сборная лучших игроков 10-го тура (4)
ЦСКА отправился в Курск без ключевых футболистов
ЦСКА вылетел в Курск на матч 1/16 Кубка России с местным "Авангардом".
На игру отправились: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георги Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников, Аарон Оланаре и Фёдор Чалов.
ПФК ЦСКА
На игру отправились: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георги Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников, Аарон Оланаре и Фёдор Чалов.
ПФК ЦСКА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.