Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА отправился в Курск без ключевых футболистов

ЦСКА вылетел в Курск на матч 1/16 Кубка России с местным "Авангардом".

На игру отправились: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георги Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников, Аарон Оланаре и Фёдор Чалов.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Авангард
Сегодня, 19:16
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
БЕЗ КЛЮЧЕВЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Головин и Натхо едут
+ Васин и Чалов
я то уж подумал вообще резерв поехал


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.