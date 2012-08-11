Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Неймар попросил руководство "ПСЖ" продать Эденсона Кавани

Нападающий "ПСЖ" Неймар обратился к руководству клуба с просьбой продать форварда Эдинсона Кавани, информирует Sport.es.

Сообщается, что бразилец считает, что он не сможет дальше играть с уругвайцем в одной команде. Неймар знает, что он главная звезда в раздевалке "ПСЖ", именно это и обещал ему президент Аль-Хелайфи перед трансфером из "Барселоны".

Напомним, что в матче лиги 1 против "Лиона" у Неймара и Кавани произошел конфликт.
Теги: Неймар ПСЖ Кавани
Сегодня, 20:09
Напечатать
20
(3)
№20 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Сибирячок
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Взяли?! Аж за 222 ляма! Жрите теперь! smirk

По документам он свободный агент. Сам за себя заплатил.

И че? Со своего кармана трансфер выкупил?


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№19 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (0)
online

А когда-то был таким прекрасным видом спорта....


--------------------
Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
№18 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 20:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
все-равно кого-то продавать надо было для ФФП
Регистрация: 18.08.2013
№17 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сдаётся мне, что этот бразильский дрищ - ...вно приогромнейщее.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:50) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Взяли?! Аж за 222 ляма! Жрите теперь! smirk

По документам он свободный агент. Сам за себя заплатил.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: holod хамина (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Александр Иванов,
самое то было бы.....+++++++
Регистрация: 16.05.2011
№14 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 20:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Манчини, не спи
Регистрация: 8.11.2015
№13 Написал: Победоносный Зенит (Сегодня, 20:42) #
  • 0
  •  (2)

Фигня полная, пока не сделают какие-то ограничители и для игроков и для клубов так и будет.
Регистрация: 17.09.2017
№12 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
очень жаль,что великая тройка распадается..Ди Мария,к сожалению,не заменит Кавани или Неймара.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№11 Написал: redneck man Пермь (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (4)
online

Чувствую доиграется паренек, продадут его вместе Алвесом на пару, куда нибудь в ман.сити. А там ребята серъезные, с ними врядли такой трюк, как с Кавани, пройдет...
Регистрация: 31.08.2013
№10 Написал: Космос Россия (Сегодня, 20:29) #
  • +3
  •  (5)
online

Представляю если у нас так все просить начнут! Промес бы уволил всю команду! Дзюба оставил бы только Кокорина. А в ЦСКА,наверно, решили бы лет 30 ,вообще никого не брать!
Регистрация: 13.07.2015
№9 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Жрите теперь!

Следующий ход : попросит руководство продать ПСЖ ))
Регистрация: 21.05.2016
№8 Написал: ramil Россия (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
большие деньги - большие проблемы....
Регистрация: 17.05.2016
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:22) #
  • +3
  •  (5)

Взяли?! Аж за 222 ляма! Жрите теперь! smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 20:20) #
  • +4
  •  (8)

у Кавани 95 голов в 138 матчах за ПСЖ, если руководство пойдёт на это, то я окуею
Регистрация: 8.01.2017
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:17) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Похоже не судьба Эмери с ПСЖ взять золото тоже. Проклятье какое то...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:15) #
  • -5
  •  (9)

ну и правильно, кавани атлет, он забивает много, но больше упускает!! неймар в этом плане стабильнее!

Цитата: Игорь Севастополь
Один в Барсе условия качает,другой в ПСЖ.Зажрались сцуки.


они то зарабатывают свой контракт , в отличии от России , где отрабатывают его! и то с горем попалам!
Регистрация: 19.06.2017
№3 Написал: papont СП-б (Сегодня, 20:12) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
ПСЖ нажил себе неприятностей. Первая в истории пересадка геморроя smile


--------------------
Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№2 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 20:12) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Один в Барсе условия качает,другой в ПСЖ.Зажрались сцуки.
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:10) #
  • -3
  •  (7)
online

Мы готовы. Если что.
Регистрация: 3.03.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.