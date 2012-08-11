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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Неймар попросил руководство "ПСЖ" продать Эденсона Кавани
Нападающий "ПСЖ" Неймар обратился к руководству клуба с просьбой продать форварда Эдинсона Кавани, информирует Sport.es.
Сообщается, что бразилец считает, что он не сможет дальше играть с уругвайцем в одной команде. Неймар знает, что он главная звезда в раздевалке "ПСЖ", именно это и обещал ему президент Аль-Хелайфи перед трансфером из "Барселоны".
Напомним, что в матче лиги 1 против "Лиона" у Неймара и Кавани произошел конфликт.
Сообщается, что бразилец считает, что он не сможет дальше играть с уругвайцем в одной команде. Неймар знает, что он главная звезда в раздевалке "ПСЖ", именно это и обещал ему президент Аль-Хелайфи перед трансфером из "Барселоны".
Напомним, что в матче лиги 1 против "Лиона" у Неймара и Кавани произошел конфликт.
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