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Лионель Месси оформил покер в матче с "Эйбаром"

"Барселона" в матче 5-го тура разгромила "Эйбар".

Чемпионат Испании

5 тур

"Барселона" - "Эйбар" 6:1

Голы: Месси, 22 (пен.), 59, 62, 87, Паулиньо, 40, Денис Суарес, 53, Энрик, 57

"Барселона": тер Стеген - Маскерано, Динь, Нелсон Семеду, Пике - Иньеста, (Роберто, 63), Бускетс, (Ракитич, 65), Денис Суарес, Паулиньо, Деулофеу, (Видаль, 76), - Месси.

"Эйбар": Дмитрович - Гальвес, Паулу Оливейра, Жунка, Капа, (Пенья, 65), - Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи, Жордан, Арбилья - Энрик, (Шарлес, 73).

Предупреждения: Капа, 13, Гальвес, 80
Теги: Барселона Эйбар
Сегодня, 00:51
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(1)
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 01:04) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ушёл кучерявый и Лео вздохнул полной грудью
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:55) #
  • +1
  •  (1)
online

Жжет гном. Удачи ему в жизни


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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