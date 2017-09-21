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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Борис Игнатьев: ЦСКА не хватило мотивации, "Спартаку" помогло желание реабилитироваться перед болельщиками
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением о поражениях шести команд Премьер-лиги в 1/16 финала Кубка России.
- Почему турнир уже на такой ранней стадии недосчитывается участников из Премьер-лиги? Кубок России командам из элитного дивизиона не нужен?
- Я бы так не сказал. У каждого клуба есть первоочередные и второстепенные задачи.
- А именно?
- Можно все ранжировать: допустим, нужно выиграть чемпионат России или попасть еврокубки. Кубок России может выиграть только одна команда, а играет большая армия нашего футбольного сообщества. Здесь еще надо посмотреть на это под определенным углом: тренеры доверили места в составах футболистам скамейки запасных не для того, чтобы опозориться, а для того чтобы игроки подтвердили свое назначение. Эти футболисты тоже получают зарплату, они претендуют на некую значимость. К ним должен быть определенный подход, они всегда спрашивают, почему они не в составе.
- И сейчас им дают шанс.
- Да им дают такой шанс. А эти игроки, оказывается, несостоятельны. Тогда настает момент, когда надо говорить о том, как выстраиваются контрактные обязательства, сколько и за что люди получают. И это тот самый момент для многих футболистов, которые оказываются перед болельщиками несостоятельными. Опять же, когда тренеры давали своим корифеям возможность отдохнуть,выпуская на поле запасных игроков, они, конечно же, не ставили перед собой задачи выбыть из турнира. Конечно, то, что эти клубы выбыли, не трагедия, но удар по престижу.
- От общего к частному: почему ЦСКА проиграл курскому «Авангарду»?
- Та группа игроков, которая принимала участие в матче, была очень «разношерстная»: были резервисты, были и люди, которых часто видим в основе команды. Футболисты основы, наверное, не были мотивированы так, как были мотивированы на эту встречу игроки из Курска. Аншлаг заставил этих игроков проявить запредельную самоотдачу. А те футболисты, которые дополняли игроков основы ЦСКА — они еще просто дети. Они пока не могут играть на взрослом уровне. Это еще игроки дублирующего состава.
- «Спартак», напротив, после серии неудач победил в матче Кубка России «Кубань».
- «Спартак» сегодня действительно хотел реабилитироваться перед болельщиками, и он это сделал. У них действительно непростая ситуация, вопросов витает много: то ли Каррера виноват, то ли
футболисты, то ли «сплавляют» тренера, то ли нет. И на этот матч «Спартак» и соответствующий, основной, состав подобрал. Но стоит также отметить, что очень плохо играла «Кубань». Просто обескураживающе плохо играла. «Спартак» опять же подошел к встрече очень серьезно, не дав отдохнуть игрокам основы.
- Почему турнир уже на такой ранней стадии недосчитывается участников из Премьер-лиги? Кубок России командам из элитного дивизиона не нужен?
- Я бы так не сказал. У каждого клуба есть первоочередные и второстепенные задачи.
- А именно?
- Можно все ранжировать: допустим, нужно выиграть чемпионат России или попасть еврокубки. Кубок России может выиграть только одна команда, а играет большая армия нашего футбольного сообщества. Здесь еще надо посмотреть на это под определенным углом: тренеры доверили места в составах футболистам скамейки запасных не для того, чтобы опозориться, а для того чтобы игроки подтвердили свое назначение. Эти футболисты тоже получают зарплату, они претендуют на некую значимость. К ним должен быть определенный подход, они всегда спрашивают, почему они не в составе.
- И сейчас им дают шанс.
- Да им дают такой шанс. А эти игроки, оказывается, несостоятельны. Тогда настает момент, когда надо говорить о том, как выстраиваются контрактные обязательства, сколько и за что люди получают. И это тот самый момент для многих футболистов, которые оказываются перед болельщиками несостоятельными. Опять же, когда тренеры давали своим корифеям возможность отдохнуть,выпуская на поле запасных игроков, они, конечно же, не ставили перед собой задачи выбыть из турнира. Конечно, то, что эти клубы выбыли, не трагедия, но удар по престижу.
- От общего к частному: почему ЦСКА проиграл курскому «Авангарду»?
- Та группа игроков, которая принимала участие в матче, была очень «разношерстная»: были резервисты, были и люди, которых часто видим в основе команды. Футболисты основы, наверное, не были мотивированы так, как были мотивированы на эту встречу игроки из Курска. Аншлаг заставил этих игроков проявить запредельную самоотдачу. А те футболисты, которые дополняли игроков основы ЦСКА — они еще просто дети. Они пока не могут играть на взрослом уровне. Это еще игроки дублирующего состава.
- «Спартак», напротив, после серии неудач победил в матче Кубка России «Кубань».
- «Спартак» сегодня действительно хотел реабилитироваться перед болельщиками, и он это сделал. У них действительно непростая ситуация, вопросов витает много: то ли Каррера виноват, то ли
футболисты, то ли «сплавляют» тренера, то ли нет. И на этот матч «Спартак» и соответствующий, основной, состав подобрал. Но стоит также отметить, что очень плохо играла «Кубань». Просто обескураживающе плохо играла. «Спартак» опять же подошел к встрече очень серьезно, не дав отдохнуть игрокам основы.
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