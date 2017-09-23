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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Силкин: "Динамо" завоевало важное очко, а ЦСКА играл не в полную, вяловато
Бывший игрок и главный тренер "Динамо" Сергей Силкин в беседе с корреспондентом портала Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 11-го тура Премьер-Лиги для своей экс-команды против ЦСКА (0:0).
- О матче:
Игра мне не понравилась. Мало было опасных моментов, было много борьбы, много брака, ничего яркого в этой игре мы не увидели, но "Динамо" завоевало важное очко, а ЦСКА играл не в полную, вяловато. Почему так играли? У ЦСКА сказалось отсутствие Александра Головина, человека, который определяет темп атаки, решает эпизоды индивидуальными действиями. Такого футболиста не хватало и тем, и другим. Поэтому матч получился скучноватым.
- О предстоящей игре ЦСКА с "Манчестер Юнайтед":
Думаю, у "армейцев" шансов очень мало, потому что мы видим манкунианцев, которые ход, много забивают, мало пропускают, показывают очень интересный футбол. "Манчестер Юнайтед" лидирует в чемпионате, это топ-клуб, даже несмотря на определённые проблемы в последние годы. Сейчас они уже набрали серьёзный ход. Да и в целом, английский чемпионат, пожалуй, лучший, самый конкурентоспособный, мобильный, там очень большие скорости и движение. Думаю, ЦСКА будет очень сложно, но, безусловно, будем поддерживать отечественную команду.
- О работе Юрия Калитвинцева и слухах о его возможной отставки:
Отношусь к этому специалисту с огромным уважением. В прошлом году я лично убедился в том, что это хороший специалист, ведь он пришёл в "Динамо", состав команды собрали за две недели, причём ребята были самые разные, но он смог объединить их, сплотить одной целью, сделать очень хороший коллектив. И всё это остаётся внутри команды и по сей день, несмотря на нестабильные выступления. У "Динамо" есть хорошие футболисты, и я считаю, что отставка Калитвинцева станет неправильным решением.
- О матче:
Игра мне не понравилась. Мало было опасных моментов, было много борьбы, много брака, ничего яркого в этой игре мы не увидели, но "Динамо" завоевало важное очко, а ЦСКА играл не в полную, вяловато. Почему так играли? У ЦСКА сказалось отсутствие Александра Головина, человека, который определяет темп атаки, решает эпизоды индивидуальными действиями. Такого футболиста не хватало и тем, и другим. Поэтому матч получился скучноватым.
- О предстоящей игре ЦСКА с "Манчестер Юнайтед":
Думаю, у "армейцев" шансов очень мало, потому что мы видим манкунианцев, которые ход, много забивают, мало пропускают, показывают очень интересный футбол. "Манчестер Юнайтед" лидирует в чемпионате, это топ-клуб, даже несмотря на определённые проблемы в последние годы. Сейчас они уже набрали серьёзный ход. Да и в целом, английский чемпионат, пожалуй, лучший, самый конкурентоспособный, мобильный, там очень большие скорости и движение. Думаю, ЦСКА будет очень сложно, но, безусловно, будем поддерживать отечественную команду.
- О работе Юрия Калитвинцева и слухах о его возможной отставки:
Отношусь к этому специалисту с огромным уважением. В прошлом году я лично убедился в том, что это хороший специалист, ведь он пришёл в "Динамо", состав команды собрали за две недели, причём ребята были самые разные, но он смог объединить их, сплотить одной целью, сделать очень хороший коллектив. И всё это остаётся внутри команды и по сей день, несмотря на нестабильные выступления. У "Динамо" есть хорошие футболисты, и я считаю, что отставка Калитвинцева станет неправильным решением.
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