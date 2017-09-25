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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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I can Sly. «Уфа» преодолела череду неудач
I can Sly. «Уфа» преодолела череду неудач
Криштиану Роналду поможет семье погибшего в Мексике 6-летнего мальчика
6-летний мексиканский мальчик Сантьяго Флорес Мора, болеющий за форварда "Реала" Криштиану Роналду, погиб в результате землетрясения в Мексике.
После этого в социальных сетях с обращением выступила тетя ребенка. В связи с этим португалец хочет помочь родственникам.
"Привет, Криштиану. Не знаю, прочтете ли вы мое письмо, но хочу поблагодарить вас. Мой маленький племянник Сантьяго Флорес Мора был вашим поклонником. Сегодня был бы его седьмой день рождения. Спасибо, что вдохновляли его. Он тоже играл в футбол и хотел быть похожим на вас. Он смотрел все игры "Реала" и подражал вам", - цитирует A bola письмо.
После этого в социальных сетях с обращением выступила тетя ребенка. В связи с этим португалец хочет помочь родственникам.
"Привет, Криштиану. Не знаю, прочтете ли вы мое письмо, но хочу поблагодарить вас. Мой маленький племянник Сантьяго Флорес Мора был вашим поклонником. Сегодня был бы его седьмой день рождения. Спасибо, что вдохновляли его. Он тоже играл в футбол и хотел быть похожим на вас. Он смотрел все игры "Реала" и подражал вам", - цитирует A bola письмо.
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