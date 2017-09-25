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Артур Нигматуллин: больше не пью таблетки, лечусь народными методами

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин рассказал о том, что стал внимательней после дисквалификации за допинг.

– Нет желания повторить путь Селихова и в будущем перейти в команду уровня "Спартака"?

– В последнее время я стараюсь идти от игры к игре, далеко вперед не заглядываю. Да, есть определенные планы и цели относительно своей карьеры, но сейчас я стараюсь об этом не думать и все свои мысли держать только в направлении предстоящего матча.

– Во время выступлений за ЦСКА вас дисквалифицировали за допинг. Следите за ситуацией вокруг нашего спорта и что можете посоветовать с позиции своего опыта?

– Быть внимательней, изучать таблицу запрещенных препаратов. Это мой бесценный опыт. Не хочется, чтобы наши спортсмены сталкивались с такими неприятностями. Думаю, что на наш спорт сейчас идет необоснованное давление. В моем случае была чисто моя ошибка – я оказался в этой ситуации по глупости. А сейчас многие наши спортсмены пострадали абсолютно несправедливо.

– Теперь мучаете клубных врачей расспросами, какие лекарства они прописывают команде?

– Я после дисквалификации больше вообще не пью таблетки.

– Даже когда болеете?

– Лечусь народными методами.

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Теги: Амкар
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