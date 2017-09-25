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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Торнике Окриашвили: после операции боль была жуткая – 4 дня не мог спать
Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили, который полгода восстанавливался после серьезной травмы, рассказал, как проходила его реабилитация.
- Это была первая серьезная травма в твоей карьере?
- Да, первая. До этого повреждения, конечно, случались, но не слишком серьезные, больше двух недель я никогда раньше не пропускал.
- Как проходили твое лечение и реабилитация?
- 13 марта (в игре с "Локомотивом" - прим. ред.) я получил травму, 15-го уже улетел в Германию, а 16-го мне сделали операцию. Несколько дней провел в клинике. Боль после операции была жуткая – 4 дня не мог спать, никакие обезболивающие средства не помогали. Потом вернулся в Краснодар и начал заниматься по реабилитационной программе с нашим доктором Александром Яценко.
Первый месяц вручную сгибали-разгибали колено, чтобы его разработать, потом потихоньку стал работать на специальном тренажере и крутить "велосипед". Ну и через несколько месяцев уже начал заниматься на поле. Сначала по индивидуальной программе, а в августе работал уже в общей группе, но с ограничениями. Почти пять с половиной месяцев у меня каждый день было по два занятия, работал по 3-4 часа.
Трудно приходилось, но я понимал, что если хочу вернуться, нужно терпеть. И вот с начала сентября уже тренируюсь в полную силу. Чувствую себя хорошо, колено не беспокоит.
- Какой период был для тебя самым трудным?
- Первые два месяца было очень тяжело, я не мог нормально ходить, не мог сам купаться… Но семья была со мной, поддерживала меня, помогала во всем.
ФК "Краснодар"
- Это была первая серьезная травма в твоей карьере?
- Да, первая. До этого повреждения, конечно, случались, но не слишком серьезные, больше двух недель я никогда раньше не пропускал.
- Как проходили твое лечение и реабилитация?
- 13 марта (в игре с "Локомотивом" - прим. ред.) я получил травму, 15-го уже улетел в Германию, а 16-го мне сделали операцию. Несколько дней провел в клинике. Боль после операции была жуткая – 4 дня не мог спать, никакие обезболивающие средства не помогали. Потом вернулся в Краснодар и начал заниматься по реабилитационной программе с нашим доктором Александром Яценко.
Первый месяц вручную сгибали-разгибали колено, чтобы его разработать, потом потихоньку стал работать на специальном тренажере и крутить "велосипед". Ну и через несколько месяцев уже начал заниматься на поле. Сначала по индивидуальной программе, а в августе работал уже в общей группе, но с ограничениями. Почти пять с половиной месяцев у меня каждый день было по два занятия, работал по 3-4 часа.
Трудно приходилось, но я понимал, что если хочу вернуться, нужно терпеть. И вот с начала сентября уже тренируюсь в полную силу. Чувствую себя хорошо, колено не беспокоит.
- Какой период был для тебя самым трудным?
- Первые два месяца было очень тяжело, я не мог нормально ходить, не мог сам купаться… Но семья была со мной, поддерживала меня, помогала во всем.
ФК "Краснодар"
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