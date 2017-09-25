Станислав Черчесов: на базе сборной мы никого и никогда не закрываем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), сообщил, что следующий сбор национальной команды пройдет с 6 по 14 ноября.– Он пройдет с 6 по 14 ноября. Что касается соперников, то давайте возьмем небольшую паузу. Поверьте, каждая структура РФС работает. И "хотелок" у нас нет, потому что от их наличия ничего не меняется. И когда спрашивают, почему с теми или иными не сыграли... Да потому что так бывает!– А почему нет?! Вот если бы задали вопрос, мол, почему Казань, куда не летают самолеты и надо ехать на ишаках, где нет футбольного поля и вообще стадион баскетбольный... Если так спросите – то я отвечу. Помню, меня как-то спросили: почему вы вызвали Панченко, ведь он не в премьер-лиге. Я ответил: "У нас сборная РФПЛ или все-таки сборная России?" ФНЛ – тоже вроде Россия, разве нет? Также и здесь. В Казани понравилась и обстановка, и стадион, и вроде поле зеленое. Вообще, было желание сыграть в Сочи, город шел первым в нашем списке – но там что-то оказалось не до конца готово. И Сочи был первым в этом списке, но... Речь, кстати, про первый матч – второй все равно собирались провести в Казани.– Нет. Дело в том, что одно из двух полей там уже готово (идеальный газон!), а второе засеяно. Поэтому было бы неправильно жить в гостинице и потом ехать на базу тренироваться. Одна минута – и ты на поле, вместо того чтобы добираться по 30-40 минут. Гостиница в Новогорске тоже хорошего уровня, все ребята довольны. Отель, который станет нашей базой в ходе ЧМ-2018, до Нового года будет перестроен: минимум четыре звезды, сауны, массажные кабинеты – в общем, все как должно быть.Что касается закрытости, то к нам же каждый день приезжают журналисты! Для семей тоже всегда есть пара часов. В расписание это внесено. Мы никого и никогда не закрываем. Исключение – за сутки до игры, когда нужно начинаться концентрироваться. Как говорится, первым делом самолеты...