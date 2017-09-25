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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Манчестер Юнайтед" вылетел в Москву на матч с ЦСКА
"Манчестер Юнайтед" вылетел в Москву на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября.
Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября.
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