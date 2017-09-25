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"Манчестер Юнайтед" вылетел в Москву на матч с ЦСКА

"Манчестер Юнайтед" вылетел в Москву на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября.
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 17:05
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