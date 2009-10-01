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"Ландскрона": не пускать на стадион фанатов из Петербурга - распоряжение Галицкого

Объединение фанатов "Зенита" "Ландскрона" выступила с заявлением по поводу инцидента во время выездного матча 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:2).

Напомним, что во время второго тайма болельщики гостей в полном составе покинули свой сектор. По некоторым данным, это произошло из-за того, что некоторые фанаты не смогли пройти на трибуну.

"На матче с Краснодаром выездная квота без предупреждения была урезана принимающей стороной. В результате часть выездного состава не смогла попасть на сектор.

Попытки Клуба в течении первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали, "не пускать болельщиков из Петербурга - распоряжение Галицкого". В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты Зенита на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор.

Выездной сектор стремительно пустеет, обстановка перед стадионом начинает накалаяться, полиция отпускает задержанных", - говорится в сообщении "Ландскроны".
Теги: Зенит Краснодар Галицкий
Сегодня, 17:11
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(2)
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:56) #
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  •  (0)
online

нетрал,
Галицкому больше нет дела,чтобы вот так просто не пустить болельщиков!? Сам подумай,с чего вдруг. Я думаю есть везкая причина , раз так поступил.
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 17:25) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
галицкий видимо хотел день города омрачить ещё больше ....удалось ...
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:19) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну судя по тому, как Руководство Краснодара относиться к собственным фанатам, совсем не новость. После того, как ушли фанаты, была убогая тишина и праздник футбол иссяк


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
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Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:18) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
У Галицкого и Магниты безотходные. Ни одной гнилой картошины в отходы не уходит - все в продажу.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
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