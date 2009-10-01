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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ландскрона": не пускать на стадион фанатов из Петербурга - распоряжение Галицкого
Объединение фанатов "Зенита" "Ландскрона" выступила с заявлением по поводу инцидента во время выездного матча 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:2).
Напомним, что во время второго тайма болельщики гостей в полном составе покинули свой сектор. По некоторым данным, это произошло из-за того, что некоторые фанаты не смогли пройти на трибуну.
"На матче с Краснодаром выездная квота без предупреждения была урезана принимающей стороной. В результате часть выездного состава не смогла попасть на сектор.
Попытки Клуба в течении первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали, "не пускать болельщиков из Петербурга - распоряжение Галицкого". В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты Зенита на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор.
Выездной сектор стремительно пустеет, обстановка перед стадионом начинает накалаяться, полиция отпускает задержанных", - говорится в сообщении "Ландскроны".
Напомним, что во время второго тайма болельщики гостей в полном составе покинули свой сектор. По некоторым данным, это произошло из-за того, что некоторые фанаты не смогли пройти на трибуну.
"На матче с Краснодаром выездная квота без предупреждения была урезана принимающей стороной. В результате часть выездного состава не смогла попасть на сектор.
Попытки Клуба в течении первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали, "не пускать болельщиков из Петербурга - распоряжение Галицкого". В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты Зенита на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор.
Выездной сектор стремительно пустеет, обстановка перед стадионом начинает накалаяться, полиция отпускает задержанных", - говорится в сообщении "Ландскроны".
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