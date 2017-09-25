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Хуан Мата: ЦСКА – классическая команда в европейском футболе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА.

"ЦСКА – классическая команда в европейском футболе. Они победили в обоих встречах в плей-офф перед стартом на групповом этапе. ЦСКА одержал великолепную победу над "Бенфикой". Излишне говорить, что это будет сложная игра, как и все в Лиге чемпионов. Мы знаем, насколько важен этот турнир, и отдадим всё, чтобы оправдать ожидания болельщиков", - цитирует Мату официальный сайт "МЮ".
Теги: Мата Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 17:49
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