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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Хуан Мата: ЦСКА – классическая команда в европейском футболе
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА.
"ЦСКА – классическая команда в европейском футболе. Они победили в обоих встречах в плей-офф перед стартом на групповом этапе. ЦСКА одержал великолепную победу над "Бенфикой". Излишне говорить, что это будет сложная игра, как и все в Лиге чемпионов. Мы знаем, насколько важен этот турнир, и отдадим всё, чтобы оправдать ожидания болельщиков", - цитирует Мату официальный сайт "МЮ".
"ЦСКА – классическая команда в европейском футболе. Они победили в обоих встречах в плей-офф перед стартом на групповом этапе. ЦСКА одержал великолепную победу над "Бенфикой". Излишне говорить, что это будет сложная игра, как и все в Лиге чемпионов. Мы знаем, насколько важен этот турнир, и отдадим всё, чтобы оправдать ожидания болельщиков", - цитирует Мату официальный сайт "МЮ".
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