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Юрген Клопп: Промес - очень хороший игрок, больше ничего не скажу

Юрген Клопп: Промес - очень хороший игрок, больше ничего не скажу Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед выездным матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком" на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

– Чего вы ожидаете от матча в Москве?

- Предстоит очень тяжелая игра. «Спартак» - очень опытный соперник. Да, у него есть проблемы с травмированными, но он всё равно силен. Нам предстоит интенсивный и непростой матч. Мы готовились, как и обычно. Тренировались в усиленном режиме. Относимся очень серьезно.

– Что с Коутинью?

– Он молодой хороший игрок, будет набирать и прогрессировать. Ждем его возвращения.

- Каррера советовался по поводу «Ливерпуля» с Конте. А вы с кем-то по поводу «Спартака» общались?

- Я тоже знаю людей из «Челси» (смеется). Но нет, ни с кем не советовался.

- Вы смотрели матч «Спартака» против «Анжи» в последнем туре? Видели второй гол, который пропустил ваш будущий соперник?

- Вы хотите узнать, какое мое мнение по этому голу? А я бы с радостью поинтересовался вашим. Честно говоря, я не видел тот момент.

- «Ливерпуль» действительно интересовался Квинси Промесом? Можете что-то сказать по этому поводу?

- Он хороший футболист! Очень хороший! Но больше я ничего не могу сказать по этому поводу. В мире много сильных игроков. И слухов тоже много.

- По вашему мнению, он самый опасный игрок в «Спартаке»? И как в относитесь к тому, что он может не сыграть?

- Знаю, что он уже пропустил последний матч. И пока не знаю, сыграет ли он против нас. Естественно, Промес очень важен для московской команды, имеет великолепную скорость и технику. Его потеря может сказаться на «Спартаке». Но этот клуб не зависит от действий одного футболиста.

- Почеттино как-то сказал, что он влюблен в футболиста своей команды Харри Кейна. А вам какой игрок «Ливерпуля» больше всего нравится?

- А я влюблен в «Ливерпуль». И, следовательно, во всех своих игроков. Кейн тоже отличный футболист, но он выступает за «Тоттенхэм».

Rusfootball.info
Теги: Клопп Промес Спартак Ливерпуль
Сегодня, 19:44
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(2)
№3 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
какой то клоп против игрочищи.. blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: grisha (Сегодня, 20:14) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Спартак не зависит от Промеса.


ХТО ЕТОТ ЧЕЛОВЕК ?????????
Футбол - не зависит
Старушки - не зависят
Дедушки -.....
Люди -...............
Звери ...........

Чурвяки и чурки

НИКТО не зависит
И от Васьки Пукина тоже - никто, кроме его собутыльника независит )))))))))))))))))))))))))))))
)))0
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:02) #
  • -2
  •  (2)

Спартак не зависит от Промеса.
Регистрация: 12.11.2007
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