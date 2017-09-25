Юрген Клопп: Промес - очень хороший игрок, больше ничего не скажу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед выездным матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком" на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.- Предстоит очень тяжелая игра. «Спартак» - очень опытный соперник. Да, у него есть проблемы с травмированными, но он всё равно силен. Нам предстоит интенсивный и непростой матч. Мы готовились, как и обычно. Тренировались в усиленном режиме. Относимся очень серьезно.– Он молодой хороший игрок, будет набирать и прогрессировать. Ждем его возвращения.- Я тоже знаю людей из «Челси» (смеется). Но нет, ни с кем не советовался.- Вы хотите узнать, какое мое мнение по этому голу? А я бы с радостью поинтересовался вашим. Честно говоря, я не видел тот момент.- Он хороший футболист! Очень хороший! Но больше я ничего не могу сказать по этому поводу. В мире много сильных игроков. И слухов тоже много.- Знаю, что он уже пропустил последний матч. И пока не знаю, сыграет ли он против нас. Естественно, Промес очень важен для московской команды, имеет великолепную скорость и технику. Его потеря может сказаться на «Спартаке». Но этот клуб не зависит от действий одного футболиста.- А я влюблен в «Ливерпуль». И, следовательно, во всех своих игроков. Кейн тоже отличный футболист, но он выступает за «Тоттенхэм».