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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрген Клопп: Промес - очень хороший игрок, больше ничего не скажу
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед выездным матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком" на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.
– Чего вы ожидаете от матча в Москве?
- Предстоит очень тяжелая игра. «Спартак» - очень опытный соперник. Да, у него есть проблемы с травмированными, но он всё равно силен. Нам предстоит интенсивный и непростой матч. Мы готовились, как и обычно. Тренировались в усиленном режиме. Относимся очень серьезно.
– Что с Коутинью?
– Он молодой хороший игрок, будет набирать и прогрессировать. Ждем его возвращения.
- Каррера советовался по поводу «Ливерпуля» с Конте. А вы с кем-то по поводу «Спартака» общались?
- Я тоже знаю людей из «Челси» (смеется). Но нет, ни с кем не советовался.
- Вы смотрели матч «Спартака» против «Анжи» в последнем туре? Видели второй гол, который пропустил ваш будущий соперник?
- Вы хотите узнать, какое мое мнение по этому голу? А я бы с радостью поинтересовался вашим. Честно говоря, я не видел тот момент.
- «Ливерпуль» действительно интересовался Квинси Промесом? Можете что-то сказать по этому поводу?
- Он хороший футболист! Очень хороший! Но больше я ничего не могу сказать по этому поводу. В мире много сильных игроков. И слухов тоже много.
- По вашему мнению, он самый опасный игрок в «Спартаке»? И как в относитесь к тому, что он может не сыграть?
- Знаю, что он уже пропустил последний матч. И пока не знаю, сыграет ли он против нас. Естественно, Промес очень важен для московской команды, имеет великолепную скорость и технику. Его потеря может сказаться на «Спартаке». Но этот клуб не зависит от действий одного футболиста.
- Почеттино как-то сказал, что он влюблен в футболиста своей команды Харри Кейна. А вам какой игрок «Ливерпуля» больше всего нравится?
- А я влюблен в «Ливерпуль». И, следовательно, во всех своих игроков. Кейн тоже отличный футболист, но он выступает за «Тоттенхэм».
Rusfootball.info
– Чего вы ожидаете от матча в Москве?
- Предстоит очень тяжелая игра. «Спартак» - очень опытный соперник. Да, у него есть проблемы с травмированными, но он всё равно силен. Нам предстоит интенсивный и непростой матч. Мы готовились, как и обычно. Тренировались в усиленном режиме. Относимся очень серьезно.
– Что с Коутинью?
– Он молодой хороший игрок, будет набирать и прогрессировать. Ждем его возвращения.
- Каррера советовался по поводу «Ливерпуля» с Конте. А вы с кем-то по поводу «Спартака» общались?
- Я тоже знаю людей из «Челси» (смеется). Но нет, ни с кем не советовался.
- Вы смотрели матч «Спартака» против «Анжи» в последнем туре? Видели второй гол, который пропустил ваш будущий соперник?
- Вы хотите узнать, какое мое мнение по этому голу? А я бы с радостью поинтересовался вашим. Честно говоря, я не видел тот момент.
- «Ливерпуль» действительно интересовался Квинси Промесом? Можете что-то сказать по этому поводу?
- Он хороший футболист! Очень хороший! Но больше я ничего не могу сказать по этому поводу. В мире много сильных игроков. И слухов тоже много.
- По вашему мнению, он самый опасный игрок в «Спартаке»? И как в относитесь к тому, что он может не сыграть?
- Знаю, что он уже пропустил последний матч. И пока не знаю, сыграет ли он против нас. Естественно, Промес очень важен для московской команды, имеет великолепную скорость и технику. Его потеря может сказаться на «Спартаке». Но этот клуб не зависит от действий одного футболиста.
- Почеттино как-то сказал, что он влюблен в футболиста своей команды Харри Кейна. А вам какой игрок «Ливерпуля» больше всего нравится?
- А я влюблен в «Ливерпуль». И, следовательно, во всех своих игроков. Кейн тоже отличный футболист, но он выступает за «Тоттенхэм».
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