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Лорис Кариус: знаю Акинфеева, чему-то я у него научился

Лорис Кариус: знаю Акинфеева, чему-то я у него научился Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Спартаком" отметил, что из российских вратарей выделил бы Игоря Акинфеева, которого считает хорошим футболистом.

- Естественно, нам предстоит серьезный матч. Это ведь Лига чемпионов. "Спартак" - сильная команда. Я первый раз в Москве, понимаю, что нам будет непросто. Думаю, у меня неплохие шансы сыграть в стартовом составе. Это хорошая возможность показать себя, она поможет в будущем. А в целом наша команда готова к испытанию.

- Как бы вы описали защитную линию "Ливерпуля" в последних матчах?

- Понимаю, что мы слишком много пропускаем, глупо с этим не согласиться. Но не нужно винить одних защитников. Дело еще и в том, что у команды слишком атакующий стиль футбола, а это приводит к свободному пространству сзади. Но мы работаем над нашей обороной. Постараемся ее наладить.

- Вы играете в Лиге чемпионов, Миньоле - в чемпионате. Не хотелось бы поменяться ролями, чтобы выходить на поле чаще?

- Выступление в ЛЧ - мечта любого футболиста. И я доволен, что могу выходить на поле. Но, разумеется, в премьер-лиге тоже хочу выступать, это моя цель.

- Россия - родина великих вратарей - Яшина, Дасаева... Следили за ними?

- Разумеется, я знаю их, но в силу молодости не мог наблюдать за их выступлениями. А из нынешних российских голкиперов выделю Акинфеева, он уже много лет выступает на достойном уровне. Чему-то я у него научился. Но в целом я хочу быть самим собой, Кариусом, а не повторять за кем-то.

Rusfootball.info
Теги: Ливерпуль Спартак Акинфеев
Сегодня, 19:51
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