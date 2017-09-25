Лорис Кариус: знаю Акинфеева, чему-то я у него научился

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Спартаком" отметил, что из российских вратарей выделил бы Игоря Акинфеева, которого считает хорошим футболистом.- Естественно, нам предстоит серьезный матч. Это ведь Лига чемпионов. "Спартак" - сильная команда. Я первый раз в Москве, понимаю, что нам будет непросто. Думаю, у меня неплохие шансы сыграть в стартовом составе. Это хорошая возможность показать себя, она поможет в будущем. А в целом наша команда готова к испытанию.- Понимаю, что мы слишком много пропускаем, глупо с этим не согласиться. Но не нужно винить одних защитников. Дело еще и в том, что у команды слишком атакующий стиль футбола, а это приводит к свободному пространству сзади. Но мы работаем над нашей обороной. Постараемся ее наладить.- Выступление в ЛЧ - мечта любого футболиста. И я доволен, что могу выходить на поле. Но, разумеется, в премьер-лиге тоже хочу выступать, это моя цель.- Разумеется, я знаю их, но в силу молодости не мог наблюдать за их выступлениями. А из нынешних российских голкиперов выделю Акинфеева, он уже много лет выступает на достойном уровне. Чему-то я у него научился. Но в целом я хочу быть самим собой, Кариусом, а не повторять за кем-то.