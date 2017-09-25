Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Аарон Оланаре: я не боюсь защитников "Манчестер Юнайтед", учитывая мой опыт

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" отметил, что не считает английский клуб особенным.

"Я не боюсь защитников "Манчестер Юнайтед", учитывая мой опыт. У меня есть желание играть. Нет ничего особенного в том, чтобы противостоять им. Поле все то же, у соперников не по две головы, хотя они и более опытны. Безусловно, это большой клуб, но мы готовы показать свой лучший футбол в матче против них", - цитирует Оланаре allnigeriasoccer.com.
Теги: Оланаре ЦСКА Манчестер Юнайтед
Вчера, 22:52
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: FCSKA Москва (Вчера, 23:08) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
"Я не боюсь защитников "Манчестер Юнайтед", учитывая мой опыт.
вот насчёт опыта поподробнее... smirk
Регистрация: 20.10.2012
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Вчера, 23:06) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Какой нахрен опыт??? Слишком высокомерно высказался. Запасайся тряпками, скорее всего будешь полировать скамеечку в среду
Регистрация: 10.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.