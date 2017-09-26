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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Селюк: у "Спартака" просто некому забивать
Известный агент Дмитрий Селюк считает, что "Спартаку" будет сложно рассчитывать на положительный результат в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
"У "Спартака" просто некому забивать. Единственные, кто мог, - Промес и Зе Луиш – травмированы. Хваленый Луис Адриано забивает только с пенальти. Он не борется и не цепляется за мячи - привык, что все играют на него и дают мяч точно в ноги, но в "Спартаке" так не получается.
Бразилец больше ругается и провоцирует соперников, чем делает что-то полезное. Хотя, возможно, Адриано будет проще играть с более топовой командой, такой как "Ливерпуль". Но в целом команде с подобными кадровыми проблемами очень сложно рассчитывать на положительный результат", - передает слова Селюка "СЭ".
"У "Спартака" просто некому забивать. Единственные, кто мог, - Промес и Зе Луиш – травмированы. Хваленый Луис Адриано забивает только с пенальти. Он не борется и не цепляется за мячи - привык, что все играют на него и дают мяч точно в ноги, но в "Спартаке" так не получается.
Бразилец больше ругается и провоцирует соперников, чем делает что-то полезное. Хотя, возможно, Адриано будет проще играть с более топовой командой, такой как "Ливерпуль". Но в целом команде с подобными кадровыми проблемами очень сложно рассчитывать на положительный результат", - передает слова Селюка "СЭ".
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