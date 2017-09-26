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Дмитрий Селюк: у "Спартака" просто некому забивать

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что "Спартаку" будет сложно рассчитывать на положительный результат в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"У "Спартака" просто некому забивать. Единственные, кто мог, - Промес и Зе Луиш – травмированы. Хваленый Луис Адриано забивает только с пенальти. Он не борется и не цепляется за мячи - привык, что все играют на него и дают мяч точно в ноги, но в "Спартаке" так не получается.

Бразилец больше ругается и провоцирует соперников, чем делает что-то полезное. Хотя, возможно, Адриано будет проще играть с более топовой командой, такой как "Ливерпуль". Но в целом команде с подобными кадровыми проблемами очень сложно рассчитывать на положительный результат", - передает слова Селюка "СЭ".
Теги: Селюк Спартак
Сегодня, 08:17
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(2)
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:32) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ДА...нет забивного напа...

и это проблема
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
а разве забивать должны только нападающие?
забавный этот селюк.шпалу траоре так хвалил, что эта легенда даже за Амьен не выходит на поле
но зато Адриано у него никто....
даже не понимаю как на все его подобные высеры реагировать


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Регистрация: 27.12.2010
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