Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
05:06
Дмитрий Азаров: региональные власти проведут ревизию строительства стадиона "Самара-Арена" (1)
Дмитрий Азаров: региональные власти проведут ревизию строительства стадиона "Самара-Арена" (1)
Вчера 23:28
Английский журналист: проблемы с микрофоном и ужасный перевод - это вся пресс-конференция Клоппа (1)
Английский журналист: проблемы с микрофоном и ужасный перевод - это вся пресс-конференция Клоппа (1)
Вчера 23:15
Александр Григорян: начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Записывайте мой телефон (5)
Александр Григорян: начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Записывайте мой телефон (5)
Вчера 23:10
Антон Заболотный: я не Дзюба, я ни на кого не похож (2)
Антон Заболотный: я не Дзюба, я ни на кого не похож (2)
Жозе Моуринью прогулялся по Москве в сопровождении двух охранников (видео)
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии игры с ЦСКА совершил прогулку по Москве, передает твиттер журналиста Павла Гуревича.
Португальский специалист вышел из гостиницы в сопровождении двух охранников, которые пресекали попытки болельщиков сфотографироваться и подходить к тренеру ближе, чем на пять метров.
ВИДЕО - здесь
Португальский специалист вышел из гостиницы в сопровождении двух охранников, которые пресекали попытки болельщиков сфотографироваться и подходить к тренеру ближе, чем на пять метров.
ВИДЕО - здесь
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.