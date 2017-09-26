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Жозе Моуринью прогулялся по Москве в сопровождении двух охранников (видео)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии игры с ЦСКА совершил прогулку по Москве, передает твиттер журналиста Павла Гуревича.

Португальский специалист вышел из гостиницы в сопровождении двух охранников, которые пресекали попытки болельщиков сфотографироваться и подходить к тренеру ближе, чем на пять метров.

ВИДЕО - здесь
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:32
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(3)
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:13) #
  • -1
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online

Цитата: 13iv74
Он снова стал президентом?

Скоро , раз Медведь в Кремле , то будет и президентом и Отче наш.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 12:59) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: yuri
Цитата: Dlink
А где Медведь???????

Он в Кремле.

Он снова стал президентом?
Регистрация: 22.11.2014
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:50) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Dlink
А где Медведь???????

Он в Кремле.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Хидя (Сегодня, 12:50) #
  • -6
  •  (6)

Жозик перед коноеппом решил развеяться...
Регистрация: 13.03.2017
№2 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 12:45) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Анжи»
А снег и матрешки?


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013
№1 Написал: Dlink (Сегодня, 12:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А где Медведь???????
Регистрация: 7.08.2016
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