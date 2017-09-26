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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (1)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (1)
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Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля»
Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о своих ожиданиях от матчей группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» и «Спартак» - «Ливерпуль».
- «МЮ» для вас ближе. Поэтому начну с вопроса о противостоянии армейцев с командой из Манчестера. Как оценили бы шансы ЦСКА в этой встрече?
- Шансы есть всегда. Просто кому-то удается этим шансом воспользоваться, кому-то нет. Все зависит от футболистов. Естественно, «Манчестер Юнайтед» - фаворит. Но ЦСКА играет дома, при своих болельщиках. Что касается выступления «МЮ» в английском чемпионате, то команда сейчас хорошо выглядит, много забивает. Но серьезных соперников на их пути пока, можно сказать, не было. В основном команда играла с аутсайдерами. Исключение составил только «Эвертон». ЦСКА — одна из лучших команд в российском футболе. Будет любопытно посмотреть на «МЮ» в этой встрече. Интересно, какой футбол покажут команды.
- Как нужно сыграть армейцам в предстоящем матче?
- Самое главное — не пропустить. Не пропустят — будет шанс выиграть. В обратном случае шансов останется меньше. Поэтому особое внимание надо будет уделить обороне, построже сыграть здесь. Ведь «Манчестер» в последнее время очень много забивает. Использует свои моменты по максимуму. Как показывает последняя игра с «Динамо», в атаке у ЦСКА, конечно, определенные проблемы есть. Но все-таки когда ты не пропускаешь, где-то у тебя появляется шанс забить гол.
- На кого в составе «МЮ» следует обратить особое внимание?
- Впереди Лукаку здорово действует. Мощный нападающий, забивной. Неманья Матич тоже конструктивно в атаке действует. Но вообще у «МЮ» вся команда грамотно действует. Так что надо обратить внимание на всех.
- На какой результат может рассчитывать ЦСКА в этой встрече?
- Думаю, что ничейный результат для армейцев тут будет очень хорошим.
- Ближайший матч в Лиге чемпионов — это поединок «Спартака» с «Ливерпулем». Каким видится это противостояние?
- Конечно, у «Спартака» мало шансов на победу. Если «Ливерпуль» поймает игру, конечно, спартаковцам придется сложно: они могут получить очень прилично. В последнем матче чемпионата «Спартак» пропустил два мяча от «Анжи», команды занимающей последнее место в турнирной таблице. «Спартак» - действующий чемпион, и, конечно, та игра, те результаты, которые видим сейчас, никуда не годятся. Удивительно, но главный тренер команды Массимо Каррера приходил в «Спартак» в качестве тренера по обороне, однако оборона как раз сегодня у красно-белых сильно хромает.
- «МЮ» для вас ближе. Поэтому начну с вопроса о противостоянии армейцев с командой из Манчестера. Как оценили бы шансы ЦСКА в этой встрече?
- Шансы есть всегда. Просто кому-то удается этим шансом воспользоваться, кому-то нет. Все зависит от футболистов. Естественно, «Манчестер Юнайтед» - фаворит. Но ЦСКА играет дома, при своих болельщиках. Что касается выступления «МЮ» в английском чемпионате, то команда сейчас хорошо выглядит, много забивает. Но серьезных соперников на их пути пока, можно сказать, не было. В основном команда играла с аутсайдерами. Исключение составил только «Эвертон». ЦСКА — одна из лучших команд в российском футболе. Будет любопытно посмотреть на «МЮ» в этой встрече. Интересно, какой футбол покажут команды.
- Как нужно сыграть армейцам в предстоящем матче?
- Самое главное — не пропустить. Не пропустят — будет шанс выиграть. В обратном случае шансов останется меньше. Поэтому особое внимание надо будет уделить обороне, построже сыграть здесь. Ведь «Манчестер» в последнее время очень много забивает. Использует свои моменты по максимуму. Как показывает последняя игра с «Динамо», в атаке у ЦСКА, конечно, определенные проблемы есть. Но все-таки когда ты не пропускаешь, где-то у тебя появляется шанс забить гол.
- На кого в составе «МЮ» следует обратить особое внимание?
- Впереди Лукаку здорово действует. Мощный нападающий, забивной. Неманья Матич тоже конструктивно в атаке действует. Но вообще у «МЮ» вся команда грамотно действует. Так что надо обратить внимание на всех.
- На какой результат может рассчитывать ЦСКА в этой встрече?
- Думаю, что ничейный результат для армейцев тут будет очень хорошим.
- Ближайший матч в Лиге чемпионов — это поединок «Спартака» с «Ливерпулем». Каким видится это противостояние?
- Конечно, у «Спартака» мало шансов на победу. Если «Ливерпуль» поймает игру, конечно, спартаковцам придется сложно: они могут получить очень прилично. В последнем матче чемпионата «Спартак» пропустил два мяча от «Анжи», команды занимающей последнее место в турнирной таблице. «Спартак» - действующий чемпион, и, конечно, та игра, те результаты, которые видим сейчас, никуда не годятся. Удивительно, но главный тренер команды Массимо Каррера приходил в «Спартак» в качестве тренера по обороне, однако оборона как раз сегодня у красно-белых сильно хромает.
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