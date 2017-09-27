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Александр Селихов: Тёма, держись! Ты лицо "Спартака" и пример для всех

Вратарь "Спартака" Александр Селихов поддержал своего партнера голкипера Артёма Реброва, который получил травму в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1). Напомним, во втором тайме встречи Ребров был вынужден покинуть поле, уступив место в воротах Селихову.

"Хорошая игра. Тёма, держись! Ты лицо "Спартака" и пример для всех", - написал Селихов в Инстаграме.

Ранее доктор "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, что по предварительным данным у Реброва сильный ушиб колена.
Теги: Селихов Ребров Спартак
Сегодня, 09:42
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№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:31) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Зря ты так. Вчера Ребров был гениален в воротах))))))

ага, это было очень заметно по его дрожи в коленках! просто дико ему везло, что англичане либо лажали, либо прямо в него попадали!
Селихов вышел и сразу стало видно, что парень уверен в себе! и команда вперед, пусть и неудачно, но стала ходить! а Ребров даже вынести мяч толком не мог!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:13) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Каррера так зациклен на нервном Артеме Реброве... последнему скорейшего выздоровления, но его место на лавке!

Зря ты так. Вчера Ребров был гениален в воротах))))))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
но всё же... Сашка это твой шанс! давай, держи удачу за хвост и спасай команду! всё в твоих руках!
ps вчера, когда Селихов встал в ворота сразу почувствовал, что Ливерпуль не выиграет! от него уверенность исходит! не знаю, чего Каррера так зациклен на нервном Артеме Реброве... последнему скорейшего выздоровления, но его место на лавке!
Регистрация: 23.03.2009
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