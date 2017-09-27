Александр Селихов: Тёма, держись! Ты лицо "Спартака" и пример для всех

Вратарь "Спартака" Александр Селихов поддержал своего партнера голкипера Артёма Реброва, который получил травму в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1). Напомним, во втором тайме встречи Ребров был вынужден покинуть поле, уступив место в воротах Селихову."Хорошая игра. Тёма, держись! Ты лицо "Спартака" и пример для всех", - написал Селихов в Инстаграме.Ранее доктор "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, что по предварительным данным у Реброва сильный ушиб колена.