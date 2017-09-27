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Жозе Моуринью: поле арены ЦСКА, возможно, лучшее из тех, что я видел в России

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал увиденное во время посещения арены ЦСКА в преддверии матча Лиги чемпионов.

"Все было хорошо. Красивый стадион, очень красивый. Поле выглядит хорошо. Оно, возможно, лучшее из тех, что я видел в России", - цитирует Моуринью пресс-служба "МЮ".
Теги: Моуринью ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:58
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№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:28) #
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online

Цитата: spiri
Молодец Маур..

Будем надеяться, что "молодец" после матча уедет с зашкаливающе скверным настроением


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:06) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
после ростовского картофельного огорода любое поле покажется лучшим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо был сильно удивлен состояние футбольного поля в Ростове-на-Дону, где его команде предстоит сыграть с местным «Ростовом» в матче 1/8 финала Лиги Европы. «Мне трудно поверить, что мы будем играть на этом поле — если это вообще можно назвать полем», — сказал Моуринью на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 15:02) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец Маур..
Готовит почву для перезда в Расею?? bowtie


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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